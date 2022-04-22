«Феррари» не ждет подарков от «Ред Булл» в Италии. Ферстаппен и Перес в погоне за Сайнсом и Леклером

«Быки» попробуют испортить домашний праздник Скудерии.

После Ближнего Востока и Австралии «Формула-1» заскочит на одну гонку в Европу, чтобы затем отправиться в Северную Америку. Имола примет необычный итальянский этап, в котором вернется формат со спринтерской гонкой. На «Гран-при Эмилии-Романьи» можно забрать максимум 34 очка, а это значит, что у Макса Ферстаппена появляется возможность отыграться после провального старта сезона.

Возвращение спринта

Четвертый раунд «Формулы-1» сезона 2022 года пройдет в Италии на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Трек в Имоле неизменно принимал этапы чемпионата мира с 1980-го, но после 2006 года «Гран-при Сан Марино» выпал из календаря «Ф-1». Тем не менее спустя 14 лет благодаря пандемии трасса вернулась в расписание чемпионата. Казалось, что Имола вновь не задержится в королевском классе, так как трек не располагает к большому количеству обгонов. Однако «Гран-при Эмилии-Романьи» прошел и в 2021 году, а позже было объявлено, что «Автодром Энцо и Дино Феррари» останется в календаре до сезона 2025-го.

Предыдущие две гонки в Имоле получились на загляденье, хотя так произошло вовсе не из-за конфигурации трассы. В 2020-м Макс Ферстаппен завершил свое выступление в гравии из-за лопнувшей покрышки, что привело к появлению машины безопасности. Из-за этого последние круги заезда превратились в экшен, в котором главным победителем вышел Даниэл Риккьярдо, завоевавший подиум для «Рено». Прошлогодний «Гран-при Эмилии-Романьи» стал современной классикой благодаря дождю в гонке и столкновению нынешнего и бывшего гонщиков «Мерседес» Джорджа Расселла и Валттери Боттаса.

На этот раз, по мнению организаторов, зрелищность этапу в Италии обеспечит противоречивый субботний спринт. Не все фанаты остались довольны спорным нововведением в прошлом сезоне, однако руководители серии продолжают гнуть свою линию и в 2022 году. Формат этапов со спринтом претерпел несколько изменений. В пятницу пройдет квалификация, победитель которой оставит за собой звание обладателя поул-позиции. Это добавит больше неразберихи в статистику «Ф-1», так как в прошлом году поул забирал триумфатор спринта, а не самый быстрейший гонщик в пятницу.

Более того, за спринт пилоты будут получать больше очков, чем раньше. Теперь финиш в восьмерке обеспечит баллы. Победитель спринта возьмет восемь очков, а обладатель восьмой позиции — одно. Остальные правила остаются неизменными. Позиции гонщиков по итогам квалификации определяют стартовую решетку на субботний спринт. Результат спринтерской гонки распределит пилотов по местам на старт основного заезда в воскресенье.

Шарль Леклер. Фото Reuters

Нервы в «Феррари»

После триумфального начала сезона «Феррари» постарается развить успех на своей родине. Шарль Леклер уже создал весомый гандикап: монегаск опережает Джорджа Расселла на 34 очка, а своего напарника Карлоса Сайнса — на 38. Нынешний чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен и вовсе находится на шестой строчке зачета, отстав от лидера на 46 баллов. Технические проблемы «Ред Булл» не позволяют голландцу сразиться с Леклером, а сам гонщик «быков» предпочитает не думать о собственных шансах на титул в этом году. Тем не менее спортивный советник команды Хельмут Марко уверен, что в Имоле Ферстаппен не сойдет с дистанции и будет бороться за победу. Хочется верить словам австрийца, так как очередная техническая неполадка может вычеркнуть Ферстаппена из сражения за чемпионство уже на ранней стадии сезона. С другой стороны, партнеру Макса Серхио Пересу удался хороший старт в чемпионате. Мексиканец подбирает очки, которые теряет Ферстаппен, а также прессингует «Феррари». «Ред Булл» намерены испортить Скудерии домашний праздник в Италии.

Лидер сезона Леклер почувствует прессинг со стороны не только «быков», но и собственного напарника. Карлос Сайнс провалил прошлую гонку в Австралии, чем сильно ухудшил свое положение в чемпионате и в собственном коллективе. Тем не менее Скудерия все же объявила о продлении контракта с испанцем, хотя, по слухам, пилот и команда долго не могли найти компромисс. В итоге Сайнс остается в «Феррари» еще на два года (до конца 2024-го).

Карлос уступает Леклеру на старте сезона, но испанец не готов так быстро соглашаться на роль второго пилота в коллективе. Объявление о контракте Сайнса немного успокоило нервную ситуацию внутри «Феррари», однако не стоит исключать ожесточенную схватку между Шарлем и Карлосом на трассе в Имоле.

Серхио Перес и Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Подходящая трасса для «Альфа Таури»

Сложно сказать, что ждет «Мерседес» на «Гран-при Эмилии-Романьи». С одной стороны, дождевой прогноз на весь гоночный уик-энд может сыграть на руку Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу. С другой, руководитель коллектива Тото Вольф подчеркивал, что «Серебряные стрелы» не привезут в Имолу существенные обновления. Австриец признал: проблемы первых этапов не решены, поэтому не стоит ждать от «Мерседес» прорыва в Италии.

Зато «Альфа Таури» вполне может удивить. Коллектив из Фаэнцы отлично выступал в Имоле последние годы. В квалификациях Пьер Гасли никогда не опускался ниже пятого места, а в гонках российский гонщик Даниил Квят в свое время боролся за подиум с Риккьярдо. «Альфа Таури» нередко используют «Автодром Энцо и Дино Феррари» для обкатки своих болидов, поэтому Гасли и Юки Цунода знают многие секреты трассы. Стоит обратить внимание на француза и японца в этот уик-энд, так как гонщики могут преподнести сюрприз в Италии.

«Автодром Энцо и Дино Феррари»

Длина круга — 4,909 км

Количество кругов в спринте — 21

Количество кругов в гонке — 63

Дистанция гонки — 309,049 км



Расписание уик-энда

22 апреля, пятница

14.30. Первая тренировка

18.00. Квалификация

23 апреля, суббота

13.30. Вторая тренировка

17.30. Спринт

24 апреля, воскресенье

16.00. Гонка