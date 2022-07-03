«Феррари» подарила победу Сайнсу, обидев Леклера. В Великобритании прошла гонка года

Испанец отмечает первый триумф в «Ф-1», а у Леклера с Ферстаппеном есть вопросы к своим командам.

Гран-при Великобритании

1. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari)

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 3,779

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 6,225

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 8,546

5. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 9,571

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 11,943

7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 18,777

8. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 18,995

9. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 22,356

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 24,590

11. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 26,147

12. Николас Латифи (Канада, Williams) — 32,511

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 32,817

14. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 40,910

Не финишировали: Эстебан Окон (Франция, Alpine), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri), Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo), Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes), Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Александр Албон (Таиланд, Williams)

«Гран-при Великобритании» редко разочаровывает, а на этот раз гонка на «Сильверстоуне» точно никого не оставила равнодушным. Страшная авария на старте, яркие сражения на каждом круге и неожиданный победитель — этот заезд уже стал современной классикой «Формулы-1».

Сюрпризы в британской квалификации

Дождевая квалификация «Гран-при Великобритании» подарила довольно неожиданные результаты. Лидеры сезона Макс Ферстаппен и Шарль Леклер считались фаворитами в борьбе за поул. Пилоты действительно на протяжении всей сессии были на первых позициях, перебивая времена друг друга. Однако в решающий момент Леклер допустил ошибку. Монегаск совершил разворот на третьем секторе, а последующий желтый флаг помешал Ферстаппену улучшить свой результат.

Чуть ранее напарник Шарля Карлос Сайнс успел поставить лучшее время сессии. В итоге испанец впервые в карьере победил в квалификации и стал 104-м обладателем поул-позиции в истории «Формулы-1». Ферстаппен стартовал в гонке вторым, а второй ряд остался за Леклером и Пересом.

Пятый результат в субботу показал Льюис Хэмилтон, а его напарник Джордж Расселл квалифицировался восьмым. Молодой британец указал, что посуху у «Мерседес» есть шансы сразиться с «Феррари» и «Ред Булл», поэтому он рассчитывал на отсутствие осадков в гонке. Между британцами на решетке расположились Ландо Норрис и Фернандо Алонсо.

Стартовую десятку замкнули Чжоу Гуаньюй и — совсем неожиданно — Николас Латифи. Если к победам китайца над своим напарником Валттери Боттасом уже можно привыкать, то успех канадца выглядит фантастикой. Латифи является главным аутсайдером пелотона, однако на фоне слухов об увольнении из «Уильямс» он добился лучшего субботнего результата в карьере. Николас оставил позади Гасли, Боттаса, Цуноду, Риккьярдо и Окона, а партнер канадца Албон на обновленном болиде квалифицировался 16-м. Пилоты «Хаас» и «Астон Мартин» заняли последние ряды стартовой решетки.

Страшнейшая авария на старте

Темные тучи не покинули «Сильверстоун» и в воскресенье, но по прогнозам дождь не должен был помешать заезду. Тем не менее и без осадков старт выдался чересчур нервным. Ферстаппен и Хэмилтон лучше всех среди лидеров рванули с места. Макс сразу же вырвался на первую строчку, а Льюис прошел Переса и Леклера. Серхио также потерял позицию относительно Алонсо. Позади этой группы все было куда неспокойнее: Гасли задел Расселла, что привело к массовой аварии.

Пьер оказался зажат между Джорджем и Гуаньюем и поддел «Мерседес». От удара болид Расселла повело в сторону, и Джордж выбил Чжоу, после чего «Альфа Ромео» подлетела и перевернулась. Болид Чжоу в перевернутом состоянии долетел до шинного барьера и только чудом не попал на трибуны. Машина оказалась зажата между заборами, и маршалы спустя лишь несколько минут смогли достать китайца из завала. Гонщика в срочном порядке отправили в госпиталь. По сообщениям из стана «Альфа Ромео», с Чжоу все в порядке.

К сожалению, авария Чжоу была не единственной на старте. Феттель влетел в Албона, который затормозил перед подлетевшей машиной Гуаньюя. Алекс жестко врезался в стену и отлетел обратно на трассу. В тайца врезались Окон с Цунодой, которые не успели увернуться от неразберихи. Албон также по итогам инцидента оказался в госпитале. Красный флаг остановил заезд практически на час, а количество участвующих пилотов в гонке сократилось до 17 (механики успели привести болиды Окона и Цуноды в порядок).

Несмотря на геройства Ферстаппена и Хэмилтона на старте, рестарт, проходивший с места, вернулся к квалификационной расстановке, и Сайнс вновь начинал гонку с поул-позиции.

Не день Ферстаппена

Второй старт вышел не менее драматичным, хотя, к счастью, обошлось без аварий. Сайнс учел свою прошлую ошибку и куда агрессивнее действовал на рестарте. Испанец не пустил Ферстаппена на первую строчку, отбив опасный маневр Макса. Леклер вновь провел не самый удачный старт, пропустив Переса. Тем не менее Шарль рвался отыграть позицию еще на первом секторе. Леклер пошел в отчаянную атаку в четвертом повороте. Не без контакта с мексиканцем Шарль отыграл место, однако оба пилота повредили собственные передние антикрылья. Гонщик «Феррари» смог продолжить гонку, а Перес поехал в боксы за заменой детали.

Хэмилтону также не удалось повторить свой первый рывок. Британец проиграл в сражении с Норрисом, однако спустя несколько кругов Льюис вернул позицию. Позади лучше всех рванул Гасли, опередивший Алонсо в борьбе за шестую строчку. Француз недолго довольствовался высоким местом в десятке, так как Цунода решил испортить выступление себе и собственному партнеру. Алонсо вернулся на шестую позицию, и Гасли предстояло обороняться против напарника. Японец, потеряв машину перед третьим поворотом, задел Пьера, и оба гонщика совершили разворот. Действие Юки, которое выбило «Альфа Таури» из десятки, привело в ярость руководство команды. Позже Гасли сойдет из-за технических пробоем, а Цунода финиширует в гонке последним.

Не менее интересные события происходили в группе лидеров. Сайнс, уверенно контролировавший ход заезда, допустил ошибку на 10-м круге и выехал за пределы трассы. Макс воспользовался этим и ненадолго вышел на первое место. Короткий отрезок лидерства Ферстаппена в гонке завершился из-за проблем на болиде голландца. Макс пожаловался на прокол покрышки и тут же нырнул в боксы. На новых шинах голландец не чувствовал себя уверенно, жалуясь на очередные неполадки. Позже гонщик совершил еще один пит-стоп, но так и не смог найти темп. К середине дистанции Макс застрянет на восьмой позиции позади Феттеля.

Проблемы Ферстаппена оставили «Феррари» сражаться за победу. Леклер стремительно догнал Сайнса, но в Скудерии пока не готовы были давать командные приказы. Тем временем Хэмилтон был быстрейшим на трассе. Британец оторвался от Норриса и приблизился к паре лидеров. В «Феррари» решили зазвать своих пилотов в боксы, а Льюис как можно дольше оставался на треке на старом комплекте шин. Хэмилтон поменял покрышки на 34-м круге, но после выезда остался позади лидеров. Впереди он видел уже не Леклера, а Сайнса. В Скудерии все же предприняли командную тактику и пустили монегаска вперед. Казалось, что итальянская команда не упустит победу, а Хэмилтон — подиум, однако сход Окона подарил еще одну драму в Великобритании.

«Феррари» отобрала победу у Леклера

Из-за технических проблем Окон остановился на трассе, что привело к появлению машины безопасности. Напряженная концовка позволила в очередной раз руководству Скудерии совершить глупость. Практически все гонщики во главе с Сайнсом поехали в боксы за свежим «софтом», а Леклер на старом «харде» остался на трассе и стал легкой добычей для соперников. Британский финишный спринт обязательно войдет в историю «Ф-1».

Карлос с трудом обошел Шарля и помчался к первой победе в карьере. Льюис не удержал позади Переса, который успел прорваться к лидерам с последних позиций после смены крыла. На этом сражения не прекратились: на протяжении некоторых кругов Леклер, Перес, Хэмилтон, Алонсо и Норрис яростно боролись за места на подиуме. Шарль на старых шинах и со сломанным крылом был не в состоянии выдержать натиск со стороны соперников и начал терять позиции. Пропустив Переса и Хэмилтона на подиум, Леклер сумел отбить атаки Алонсо и Норриса. Позади этой группы разгорелось жесткое сражение между Ферстаппеном и Шумахером. Мик, который впервые мог завершить гонку в десятке, поймал кураж и пошел в атаку на действующего чемпиона мира. Пилоты боролись до клетчатого флага, и Шумахер, несмотря на достойное сражение, проиграл Максу на финише всего лишь 0,218 секунды.

В итоге Сайнс одержал свою первую победу в «Формуле-1». Перес совершил зрелищный прорыв на вторую строчку, а Хэмилтон провел яркую гонку, хоть и остался без победы. Провальная тактика «Феррари» лишила Леклера шансов даже на подиум, но монегаск удержался на четвертой строчке. В шестерку вошли Алонсо и Норрис, а Ферстаппен из-за необъяснимых проблем с машиной финишировал лишь седьмым. Шумахер набрал первые очки в карьере и своим добротным выступлением заставил замолчать критиков. Феттель и Магнуссен замкнули десятку сумасшедшего «Гран-при Великобритании».

У гонщиков и команд времени на передышку после такой гонки будет совсем немного, ведь уже в следующий уик-энд пройдет «Гран-при Австрии».

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 181. 2. Серхио Перес — 147. 3. Шарль Леклер — 138. 4. Карлос Сайнс — 127. 5. Джордж Расселл — 111. 6. Льюис Хэмилтон — 93. 7. Ландо Норрис — 58. 8. Валттери Боттас — 44. 9. Эстебан Окон — 39. 10. Фернандо Алонсо — 34. 11. Кевин Магнуссен — 16. 12. Пьер Гасли — 16. 13. Даниэл Риккьярдо — 15. 14. Себастьян Феттель — 15. 15. Юки Цунода — 11. 16. Мик Шумахер — 4. 17. Гуаньюй Чжоу — 3. 18. Лэнс Стролл — 2. 19. Александр Албон — 2. 20. Нико Хюлькенберг — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 328. 2. Ferrari — 265. 3. Mercedes — 204. 4. Alpine — 73. 5. McLaren — 73. 6. Alfa Romeo — 47. 7. AlphaTauri — 27. 8. Haas — 20. 9. Aston Martin — 17. 10. Williams — 2