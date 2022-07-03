Два гонщика в больнице, машины всмятку. Кошмар на «Гран-при Великобритании»

Гонка в Сильверстоуне началась с жуткой аварии, в которой пострадали как минимум шесть болидов.

Британский этап «Гран-при» в королевской серии оказался остановлен красными флагами на первой же минуте главной гонки из-за очень серьезного инцидента. На стартовой прямой в середине пелотона произошел массовый завал. Сначала Пьер Гасли задел заднее левое колесо машины Джорджа Расселла, который стал смещаться в его сторону. Британца бросило в сторону, и его болид подцепил снизу автомобиль Гуаньюя Чжоу, подлетевший и перевернувшийся вверх колесами. Машина выскочила в гравий, перепрыгнула через отбойник и завалилась на бок. Обеспокоенный случившимся, британец остановился, вылез из машины и побежал к китайскому пилоту. Однако быстро убедился, что жизнь Чжоу вне опасности, и вернулся на свое рабочее место.

Экологический протест

Гуаньюя извлекала из кокпита бригада спасателей. Когда им это удалось, пострадавшего погрузили на носилки и эвакуировали с трассы. Гонщик находится в сознании, однако его направили в медцентр автодрома для дополнительных проверок. Столкновение Гасли и Расселла, а также вылет Чжоу произошли перед машиной Себастьяна Феттеля. Немец не успел затормозить перед первым поворотом и врезался в автомобиль Алекса Элбона. Машину последнего развернуло и отбросило в стену. Отлетевший от препятствия болид оказался поперек трассы, и в него врезался Эстебан Окон. В результате этих столкновений Элбон тоже получил физические повреждения. Его на вертолете доставили в больницу Ковентри для дополнительных обследований. В толчее получили повреждения машины Окона и попавшего под раздачу Юки Цуноды, но эти гонщики смогли своим ходом вернуться в боксы.

Оставшимся пилотам пришло ждать рестарта почти час. Расследование инцидента и поиск виновных, вероятно, состоится уже после гонки. По горячим следам было объявлено, что авария носила гоночный характер и никого наказывать не станут. Помимо попавших в больницу Чжоу и Элбона, гонку не смог продолжить Расселл — его болид успели эвакуировать с трассы, хотя теоретически механики могли попытаться его починить. В довершение всего этого кошмара со столкновениями на трассу уже после красных флагов вырвались экологические активисты, устроившие на треке сидячий протест. В этот момент организаторам «Гран-при» явно не хватало только демонстрации. Конечно, бывали в истории «Формулы-1» завалы и пострашнее. Но инцидент на старте Сильверстоуна, безусловно, одно из самых ярких событий нынешнего сезона. И самое главное — обошлось без трагедий. Остается надеяться, что госпитализация Чжоу и Элбона — это профилактическая мера и эти пилоты серьезно не пострадали.

В «Формуле-2» тоже неспокойно

— Главное, Чжоу в порядке, это важнее всего, — отметил Расселл в экспресс-интервью. — На старте я задел его машину, и, как только появились красные флаги, я вылез из кокпита, чтобы посмотреть, все ли в порядке. А когда я вернулся, почему-то не смог завести болид и побежал в боксы, сказав маршалам, чтобы они машину не трогали. Но когда вернулся — она уже была на эвакуаторе. А как только вы получаете какую-то постороннюю помощь, вас уже не допустят на рестарт. Очень жаль, потому что у меня было только проколото колесо. Я не сомневаюсь, что мы могли побороться хотя бы за шестое место. Мы пытались оспорить решение FIA, но там настаивали на своем. Полагаю, это была одна из редчайших ситуаций.

Накануне основной гонки «Формулы-1» в рамках того же «Гран-при Великобритании» произошла серьезная авария и в «Формуле-2». Француз Рой Ниссани жестко защищался от атак норвежца Денниса Хаугера. Французский гонщик вытеснил соперника на траву, после чего машина пилота из Норвегии потеряла управление. Болид подкинуло на поребрике, он пролетел шикану и воткнулся в машину Ниссани, которая проезжала поворот. Удар пришелся в верхнюю часть кокпита машины французского пилота. Если бы не система защиты головы гонщика, последствия могли оказаться самыми печальными. Однако в итоге никто серьезно не пострадал. Ниссани был признан виновником аварии, оштрафован на пять позиций на стартовой решетке следующей гонки, а также получил три штрафных балла.