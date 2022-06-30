Последний шанс Леклера угнаться за Ферстаппеном? В Великобритании Скудерию устроит только победа

Планам «Феррари» может помешать не только «Ред Булл», но и «Мерседес».

Десятый раунд нынешнего сезона «Формулы-1» должен дать ответы на вопросы, которые накопились после первой части сезона. Шарль Леклер и «Феррари» попробуют угнаться за Максом Ферстаппеном и «Ред Булл», а для пилотов «Мерседеса» гонка в Великобритании станет по-настоящему особенной.

Леклер в погоне за Ферстаппеном

Несмотря на большое количество зрелищных этапов нынешнего сезона, интрига в борьбе за титул постепенно угасает. Макс Ферстаппен все больше увеличивает отрыв в чемпионате. Сейчас уже сложно представить, кому из гонщиков по силам остановить неудержимого голландца. В первых гонках года Ферстаппен и Шарль Леклер порадовали яркими сражениями, которые, как тогда казалось, должны были стать отличительной чертой сезона 2022 года. К сожалению, борьба за чемпионство после уик-энда в Майами постепенно сходит на нет. Не последнюю роль в отсутствии интриги сыграл штаб «Феррари», допустивший большое количество ошибок. Тем не менее перед «Гран-при Великобритании» у болельщиков Скудерии еще остается надежда на триумф своей команды по итогам сезона.

В прошлом году перед этапом на «Сильверстоуне» чемпионат переживал несколько схожую ситуацию. После девяти этапов 2021 года Ферстаппен оторвался от Льюиса Хэмилтона на 32 очка. Воскресная гонка в Британии стала поворотным моментом сезона, который определил не только ход того чемпионата, но и изменил историю «Формулы-1». Льюис, который был загнан в угол, и Макс, которому нельзя было терять очки, столкнулись на первом круге дистанции. Одно из самых противоречивых событий того сезона закончилось штрафом и победой британца в гонке. Хэмилтон также отыграл большое количество баллов у Макса, а борьба за титул продолжалась вплоть до финиша последнего заезда года.

На данный момент Ферстаппен обладает куда большим (46-очковым) преимуществом перед Леклером. Не стоит исключать столкновения между лидерами сезона, однако такой исход «Гран-при Великобритании» на этот раз маловероятен. Шарль раньше не отличался грязной борьбой на треке, хотя нужно отметить, что его оборона против Хэмилтона на «Гран-при Италии» — 2019 до сих пор вызывает вопросы. Для Леклера жесткая и на грани дозволенного борьба на «Сильверстоуне» станет слишком рискованным моментом. Монегаск умеет чисто выигрывать гонки, а в этот уик-энд он сразится за самую важную победу в карьере. Будет интересно посмотреть, как монегаск справится с давлением. Ферстаппен же после прошлого года стал только опытнее, а его зрелость не позволит ему терять важнейшие очки чемпионата. Поэтому в этом году хочется увидеть яркое сражение лидеров за победу в Британии, которого мы лишились в прошлом году.

Шарль Леклер. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Домашняя гонка для пилотов «Мерседеса»

Ферстаппен и Леклер, которые на голову превосходят своих напарников, являются слишком явными фаворитами в битве за триумф на «Сильверстоуне». Партнер монегаска Карлос Сайнс провел яркую гонку в Канаде, но лидер того заезда Ферстаппен был словно в своей лиге, а поэтому испанец не смог толком сразиться за победу. Более того, пока у Леклера еще остаются шансы на титул, в «Феррари» сделают все, чтобы Шарль всегда финишировал в гонках выше испанца. Второму пилоту «Ред Булла» Серхио Пересу также уготована роль помощника Ферстаппена. Таким образом, Сайнс и Перес вряд ли будут претендовать на победу в Британии, но они сыграют важную роль в борьбе Леклера и Ферстаппена.

Ключевым моментом в сражении за титул также может стать прогресс «Мерседеса». В команде Тото Вольфа возлагают большие надежды на этап в Британии. Предстоящий гоночный уик-энд станет домашним для обоих пилотов «Серебряных стрел». «Сильверстуон» является особенной трассой для Льюиса Хэмилтона. Британец восемь раз побеждал на родине, а свои победы всегда ярко отмечал с местными болельщиками. Разразившийся накануне расистский скандал, инициатором которого стал Нельсон Пике, придаст еще больше мотивации Льюису перед гонкой в Британии. Осталось только узнать, смогут ли заработать обновления «Серебряных стрел» и подойдет ли «Сильверстоун» болидам «Мерседеса». При идеальном раскладе Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл поборются за победу у себя на родине, что немного подпортит планы «Ред Булла» и «Феррари».

Макс Ферстаппен. Фото AFP

В «Макларене» устали от поражений

Еще одной командой, которая ждет прорыва в Великобритании, является «Макларен». После удачного прошлого сезона коллектив перестал прогрессировать. Более того, несмотря на подиум Ландо Норриса в Имоле, у команды наметился спад. В последнее время «Макларен» усилиями Норриса и Риккьярдо подбирает баллы в гонках, занимая места в конце десятки. В Канаде британец и австралиец и вовсе остались без очков.

Тем не менее команда до сих пор находится на четвертом месте в Кубке конструкторов. «Альпин» и «Альфа Ромео» совсем немного уступают британскому коллективу, а «Альфа Таури», «Астон Мартин» и «Хаас» иногда не хватает удачи, чтобы дотянуться до группы лидеров второго эшелона. В «Макларен» надеются, что «Сильверстоун» идеально подойдет оранжевым болидам, и тогда команда лишь упрочит свои позиции в борьбе за четвертую строчку.

Расписание уик-энда

1 июля, пятница

15:00 Первая тренировка

18:00 Вторая тренировка

2 июля, суббота

14:00 Третья тренировка

17:00 Квалификация

3 июля, воскресенье

17:00 Гонка

Сильверстоун

Длина круга — 5,891 км

Количество кругов — 52

Дистанция гонки — 306,198 км