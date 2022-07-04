Спорт терроризируют «оракулы апокалипсиса». Безумие «зеленых» активистов

Голые девушки срывают матчи, юноши бросаются под колеса машин «Формулы-1», парапланеристы падают на головы фанатам.

«Гран-при Великобритании» в минувшее воскресенье обернулось масштабным «зеленым» протестом: на первом круге как минимум пять активистов проникли на трассу, добежали до асфальтового полотна и легли, пытаясь сорвать гонку. Правда, гонка к тому моменту уже была и так остановлена — из-за завала в первом повороте. Так что активисты не стали причиной скандала — если бы они сами спровоцировали красные флаги, резонанса было бы куда больше. А так режиссеры трансляции даже не позволили протестующим появиться в кадре, хотя видео в соцсетях свидетельствуют, что Эстебан Окон проезжал в опасной близости от оттаскиваемых с прямой Wellington неравнодушных граждан. Проникли на трассу они благодаря переодеванию в оранжевое — цвет маршалов. А выдворение происходило под свист трибун и матерные крики «убирайтесь!». Зато дерзких манифестантов поддержал Льюис Хэмилтон — правда, потом оговорился, что методы стоит подбирать более безопасные.

Активисты представляли движение Stop the Oil, требующее прекратить добычу нефти и газа. Символично, что именно в Великобритании во время промышленной революции появились луддиты, которые разбивали машины и станки, считая их посланниками дьявола (ну и заодно безработицы). Гонка в Сильверстоуне, кстати, тоже выдалась сверхзрелищной: пять претендентов на победу на разных временных отрезках, сейфти-кар, изобилие обгонов, борьба до последних кругов и разнообразие сценариев из-за тактических игр и внутрикомандных разборок.

Первые спортивные протесты прошли еще в Византии

Протесты на массовых спортивных мероприятиях существуют почти столько же, сколько сам спорт, — по утверждениям историков, одна из крупнейших акций произошла во время гонок колесниц в 532 году в Константинополе. Тогда фанаты двух противоборствующих партий ипподрома в гонках, зеленых и синих, были осуждены пожизненно за приведшие к жертвам беспорядки после одной из гонок. Напоминает футбольный хулиганизм, не правда ли? Колесничие прямо во время следующего заезда потребовали у императора Юстиниана простить двух фанатов, которые сбежали из тюрьмы и на тот момент нашли приют в церкви (причем болели они за противоборствующие клубы). Его отказ привел к восстанию «Ника», самому кровавому за всю историю города, в ходе которого погибли 30 тысяч человек и были значительные разрушения.

С тех пор мир знал множество протестов на спортивных матчах и гонках — от преклонения колена во время американского гимна до выбегания активистов во время футбольных матчей различного уровня, от Лиги чемпионов до финала чемпионата мира в Москве. Но тренд этого сезона — экологические протесты. За несколько недель они уже срывали футбольные и теннисные матчи, военный парад в честь королевы Великобритании, заседание топ-менеджмента Shell, а теперь пришел черед автогонок. Интересно, что именно в Сильверстоуне произошло последнее проникновение фанатов на трассу: в 2003 году там же выбежал ирландский пастор. Место намоленное, что называется.

Экологи предвещают конец света

Очень удобен для протестов теннис. Во время мужского полуфинала «Ролан Гаррос» в мае между Каспером Руудом и Марином Чиличем 22-летняя эко-активистка выбежала на корт и успела приковать себя наручниками к сетке. На ней была угрожающая футболка с надписью «У нас осталось 1028 дней» — судя по всему, до некоего события, после которого окружающая среда на Земле перестанет существовать в прежнем виде. На сайте движения Derniere Renovation («Последняя перестройка») заявили: «2022 год — время посмотреть на реальность, в которой политики отправляют нас в мир, где «Ролан Гаррос» больше не сможет существовать». Все из-за чрезвычайного положения в сфере климата. Рууд позже признавался, что ему «было страшно» — но не из-за потепления, а появления девушки. Полиция эвакуировала ее с корта довольно долго.

Через несколько недель протест грянул на турнир АТР в Галле: на корт во время матча Даниил Медведева выбежала девушка в футболке «Осталось только три года».

Голый протест на футболе

Однако самый эффектный пиар получился у канадских активистов на соккере. В прошлом году Greenpeace пришлось извиняться за десант с параплана своего активиста на поле во время матча Евро-2020. Тогда французский экстремал, протестующий против добычи нефти, травмировал двух человек на трибунах и едва не врезался в тренера сборной Франции Дидье Дешама.

В этот раз на футбол заявились активисты движения Save Old Growth (странная фраза «Спасем старый рост»), которые вышли без футболок — на них самих было написано, что неудивительно, «осталось 1022 дня». На сайте организации заявили, что «дни человечества сочтены». Двое молодых людей удачно штурмовали стадион в Ванкувере во время футбольного матча Лиги наций КОНКАКАФ Канада — Кюрасао. Последнее, если что, не ром, а голландское владение в Карибском океане. Девушка и парень по старой фанатской традиции разделись «по торсу» и приковали себя к штангам. Причем сами футболисты хотели их отковать обратно, но безуспешно.

Судя по заявлениям активистов, ближайшую тысячу дней на многих спортивных мероприятиях мы столкнемся с подобным шоу. При всем уважении к защите природы вряд ли Земля через три года остановится — и вряд ли заулюлюканные люди с наручниками вызовут в головах политиков какие-то мысли, кроме пошлых. А вот букмекерские конторы могут открыть новую линию — на то, ждать ли протеста на US Open или на чемпионате мира по футболу. Этим все и кончится.