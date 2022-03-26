«Формула-1» проведет «Гран-при Саудовской Аравии» на фоне ракетных обстрелов. Смелость или безумие?

Пилоты позволили организаторам этапа отговорить себя от немедленного объезда из Джидды после террористической атаки около трассы.

В результате совещания пилотов, которое длилось до двух ночи, принято решение продолжить «Гран-при Саудовской Аравии», несмотря на ракетную атаку террористов на нефтехранилище, расположенное всего в 15 км от трассы в Джидде. Во время пятничных тренировок над автодромом поднялся столб черного дыма — это существенно повлияло на заезды, в первую очередь в моральном плане. У пилотов возник законный вопрос — если саудовское ПВО не в состоянии уберечь объект, который снабжает горючим четверть страны, то где гарантия, что в субботу или воскресенье удар не придется по самому гоночному треку? В итоге самыми весомыми оказались обещания организаторов, среди которых есть члены королевской семьи, лично присутствовать на трибунах вместе со своими семьями. Это якобы заставит спецслужбы и армию охранять место проведения «Гран-при» с особым рвением.

Мы доверяем официальным властям

О том, что нынешнее «Гран-при Саудовской Аравии» — крайне рискованное мероприятие, говорили еще неделю назад, когда йеменское движение хуситов нанесло серию ударов ракетами и начиненными взрывчатками беспилотниками по объектам инфраструктуры в приграничном округе Джизань и в других регионах на западе страны. Большая часть этих атак была отражена силами ПВО, человеческих жертв удалось избежать, но нефтеперерабатывающий завод в городе Янбу-эль-Бахр все-таки пострадал. Угрожали тогда и нефтебазе в Джидде, но безуспешно. До этого террористы отметились 11 марта. Считается, что их нынешняя активность связана с приближением рамадана (он начинается 2 апреля) и возможным перемирием на этот священный для мусульман месяц. Хотя, с другой стороны, этап «Формулы-1» для хуситов — отличный повод существенно расширить освещение своих акций мировыми СМИ.

Первыми создавшуюся вокруг «Гран-при Саудовской Аравии» ситуацию в пятницу вечером после отмены всех медийных активностей обсудили команды, быстро согласившиеся на продолжение гонок. А вот пилоты оказались менее сговорчивыми. Некоторые из них были готовы собрать вещи и уехать из Джидды уже в субботу. Организаторы соревнований вместе с гендиректором «Формулы-1» Стефано Доменикали и спортивным директором Россом Брауном уламывали их почти четыре часа. Гарантии безопасности гонщикам представили местные власти и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем, известный в прошлом раллийный гонщик из ОАЭ, недавно выступивший за отмену «Гран-при России» по «соображениям безопасности».

Собрание пилотов команд «Формулы-1» с руководством. Фото Global Look Press

— Мы провели встречу с участием руководителей команд, гонщиков, официальных лиц Саудовской Аравии, президента FIA, — заявил Стефано Доменикали. — Все ее участники согласились с тем, что спокойствие страны находится на первом месте и что бы ни произошло, безопасность нам гарантирована. Семьи официальных лиц находятся здесь, и у Саудовской Аравии есть все необходимое, чтобы гарантировать безопасность автодрома и Джидды. Мы доверяем официальным властям и проведем гоночный уик-энд, как и планировалось.

— Правительство нас уверило, что выступать здесь безопасно, — отметил глава команды «Хаас» Гюнтер Штайнер. — Лично я чувствую себя спокойно. Иначе меня бы здесь не было.

Ответный авиаудар

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет всего во второй раз в истории — еще на этапе заключения контракта руководству «Формулы-1» неоднократно указывали на токсичность этих отношений, в том числе из-за проблем с правами женщин в этой стране, а также из-за гражданской войны в Йемене, в которой Саудовская Аравия принимает участие в составе международной коалиции с 2015 года. Противниками саудовских военных являются повстанцы-хуситы, которые в последнее время не отсиживаются на территории Йемена, а пытаются наносить контратакующие удары по гражданским целям в соседнем королевстве.

Удары эти не слишком профессиональны и эффективны, но происходят довольно регулярно. Как правило, хуситы бьют по энергетическим объектам в надежде, что это отразится на главной статье саудовского экспорта — нефти. Саудовская Аравия называет эти атаки «актами саботажа и терроризма» и «трусливыми нападениями». Наиболее серьезные последствия имело нападение на завод в городе Абкайк в 2019 году, что привело к значительным проблемам на мировом нефтяном рынке. Акции, которые могут привести к большим человеческим жертвам, хуситы стараются не устраивать, но это не значит, что предстоящий «Гран-при» на городской трассе в Джидде в полной безопасности.

Трасса в Джидде. Фото Global Look Press

Нынешняя атака была направлена не только на нефтехранилище в Джидде, но и на другие объекты в Саудовской Аравии. Что касается резервуаров, которые находятся близ трассы «Формулы-1», то они страдают от террористов уже в третий раз. Предыдущий инцидент был зафиксирован в ноябре 2020 года. Сейчас горели два хранилища — мазут из них был предназначен для внутреннего потребления. Но все равно активность хуситов наверняка отразится на мировых ценах на нефть, особенно с учетом международной напряженности вокруг России. Саудовские ВВС уже нанесли ответный авиаудар по контролируемой хуситами столице Йемена Сане и портовому городу Ходейда на Красном море. Однако представители повстанцев говорят, что это не остановит теракты.

Всего год назад целью хуситских повстанцев едва не стал этап «Гран-при» «Формулы Е» в Эр-Рияде, на котором присутствовал наследный принц Мухаммед бен Салман. Накануне гонки над городом сбили ракету и пять дронов. Пострадавших не было, но сам факт обстрела международных соревнований был воспринят как крайне тревожный. Теперь в неприятной ситуации оказалась «Формула-1». Власти Саудовской Аравии в последнее время пытаются улучшить имидж страны за счет проведения международных стартов, спонсирования соревнований и клубов за рубежом. Но эффект порой оказывается обратным. А конфликт с йеменскими хуситами наверняка будет обсуждаться и во время предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре, где выступит саудовская сборная.