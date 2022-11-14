«Мерседес» возвращается на вершину «Формулы-1», а новый чемпион тонет в ненависти

Ферстаппен и Хэмилтон вновь столкнулись, а Расселл одержал дебютную победу в Бразилии.

«Формула-1». «Гран-при Бразилии»

1. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 1,529

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 4,051

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 8,441

5. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 9,561

6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 10,056

7. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 14,080

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 18,690

9. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 22,552

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 23,552

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 26,183

12. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 29,325

13. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 29,899

14. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 31,867

15. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 36,016

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 37,038

17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

Не финишировали: Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren)

«Гран-при Бразилии» можно расценивать не как предпоследний этап нынешнего сезона, а как хорошую затравку для следующего года. Прогресс «Мерседес» наконец дал о себе знать, и «Серебряные стрелы» напомнили всем, как умеют доминировать. В «Интерлагосе» не обошлось и без скандала: Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон снова устроили разборку на трассе, которую будут обсуждать все межсезонье.

Победитель квалификации прекращает борьбу на старте гонки

После ярчайшей квалификации и увлекательного спринта зрители ожидали увидеть не менее захватывающую гонку в Сан-Паулу. Сильная суббота в исполнении «Мерседес» делала Расселла и Хэмилтона фаворитами в Бразилии, однако Ферстаппен и Перес готовились дать бой «Серебряным стрелам». Нельзя было сбрасывать со счетов и «Феррари», которая могла преподнести сюрпризы. Перед стартом представлялось, что сразу шесть гонщиков сразятся за победу.

Вопреки прогнозу погоды перед уик-эндом, дождь обошел стороной «Интерлагос» в воскресенье, и на первый план вышел выбор покрышек гонщиков на старт. «Медиум», который плохо проявил себя в субботу, взяли пилоты «Феррари», «Хаас», Стролл, Алонсо, Латифи и Цунода, стартовавший с пит-лейна из-за замены деталей болида в режиме закрытого парка. Остальные гонщики начинали заезд на «софте», а Албон был единственным на «харде».

Нервный старт не подарил обгонов в группе лидеров. «Серебряные стрелы» уверенно рванули с места, а «быки» не смогли угнаться за ними. Более того, Перес едва удержал свою позицию. Резвый Норрис сразу же прошел Леклера и чуть было не опередил Серхио в первом повороте, но мексиканец не пустил британца. Позади «Феррари» на восьмую строчку вырвался Феттель, а за ним произошел инцидент, который привел к появлению машины безопасности. Риккьярдо опрометчиво попытался обогнать героя пятницы Магнуссена и отправил датчанина в разворот. Кевин потерял управление и задней частью болида влетел в австралийца, оба пилота сошли с дистанции. К большому сожалению для «Хаас», Риккьярдо стал главным злодеем в датской сказке, у которой получился грустный конец.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Ярость Ферстаппена

Рестарт получился куда драматичнее старта. Макс в первом повороте агрессивным маневром попытался пройти своего главного соперника в карьере. Тем не менее Хэмилтон, зная об атаке Макса, решил закрыть пространство для обгона. Закономерное столкновение и ругань по радио обоих пилотов зажгли новый огонь в противостоянии между «Мерседес» и «Ред Булл». Болиды гонщиков получили повреждения, но машина голландца пострадал куда больше, и Макс поехал в боксы. Хэмилтон же, хоть и оказался позади Шумахера в конце очковой десятки, не только смог продолжить заезд, но и через несколько кругов сумел отыграть несколько позиций. Льюис был уверен, что Ферстаппен явно действовал за гранью дозволенного, и судьи согласились с британцем, наградив Макса пятисекундным штрафом.

Не только Ферстаппен с Хэмилтоном заставили трибуны браться за голову на рестарте. Леклер прошел Норриса, но Ландо ответил своей атакой, которая отправила монегаска в барьер. К удивлению, Шарлю не сошел с дистанции и поехал за новыми покрышками, однако теперь борьба за очки не представлялась возможной.

После столь аварийного рестарта гонщики не перестали вести острую борьбу. Хэмилтон на раненой машине быстро прорвался к тройке, пройдя Шумахера, Гасли, Феттеля и Норриса. К 18-му кругу деградация шин дала о себе знать, и многие гонщики поехали в боксы. Первым из лидеров свою остановку совершил Сайнс, который стартовал на среднем типе покрышек, а Расселл, Перес и Хэмилтон поменяли резину ближе к 35-му кругу.

Позади этой четверки происходила настоящая неразбериха. Алонсо, одним из первых совершивших пит-стоп, возглавлял группу лучших из остальных. Испанца догонял Боттас, а быстрейшим в десятке был Феттель, который еще до первый волны остановок прошел Норриса. К слову о Ландо, британцу меняли шины долгие восемь секунд, что отправило его в конец очковой десятки. Ферстаппен и Леклер также не сдавались и пытались спасти этот уик-энд. К 35-му кругу оба пилота совершили по две остановки в боксах. Гонщики стремительно оставили позади аутсайдеров, однако на пути в большие очки встретили небольшое сопротивление со стороны Норриса.

Ландо Норрис. Фото AFP

Сход Норриса открыл борьбу за победу

Вторая волна пит-стопов в группе лидеров началась с Сайнса, который в будущем намеривался пойти на еще одну смену покрышек. Расселл, Перес и Хэмилтон остановились чуть позднее, однако больше менять шины не собирались. К тому же Льюис успел опередить Переса, так что «Серебряные стрелы» готовились не только забрать победу, но и двойной подиум в Бразилии. Внезапно сюжет гонки закрутился с новой силой, так как Норрис остановился, и пейс-кар вновь появился на трассе.

До машины безопасности дирекция гонки включила виртуальный режим сейфти-кара на несколько минут, чем воспользовался Сайнс. Испанец переобулся в «софт», а реальный пейс-кар сократил отрывы, и Карлос вполне мог задуматься о победе на «Гран-при Бразилии». Для начала ему нужно было пройти на рестарте неуступчивого Переса, а позже догнать гонщиков «Серебряных стрелы».

Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Долгожданный триумф

С первой задачей пилот «Феррари» справился успешно. Темп мексиканца не позволил ему удержать Сайнса позади, а позже Серхио пропустил Леклера и Алонсо, которому также помог виртуальный пейс-кар совершить нужный пит-стоп. Перес уступил и своему напарнику, что обострило борьбу за вторую строчку в чемпионате. Макс не захотел отдавать позицию партнеру на финише, хотя в команде попросили голландца помочь Серхио.

Вторая задача Сайнса в итоге осталась не решенной. «Серебряные стрелы» улетели за победой, а Карлос был не в силах догнать даже Хэмилтона. Командного сражения между Джорджем и Льюисом также не произошло: Расселл все сделал грамотно, чтобы добиться первого триумфа в карьере.

Эмоциональная победа Джорджа возвращает «Мерседес» на вершину. Хэмилтон после столкновения с Ферстаппеном провел выдающуюся гонку и завоевал не только второе место, но и стал «гонщиком дня». Позади «Серебряных стрел» финишировали «Феррари» во главе с Сайнсом и Алонсо, подвиги которого никогда не наскучат. В «Ред Булл» стоит ждать разбор полетов после столь кошмарного уик-энда. В конце очковой десятке места заняли Окон, Боттас и Стролл, который обогнал Феттеля на последних кругах.

Безумный «Гран-при Бразилии» доказал, что «Формула-1» интересна даже тогда, когда интриг в чемпионате почти не осталось. Последний этап яркого нынешнего сезона пройдет в следующие выходные в Абу-Даби, где в прошлом году «Мерседес» получил рану, которая не зажила до сих пор.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 429. 2. Шарль Леклер — 290. 3. Серхио Перес — 290. 4. Джордж Расселл — 264. 5. Льюис Хэмилтон — 240. 6. Карлос Сайнс — 234. 7. Ландо Норрис — 113. 8. Эстебан Окон — 86. 9. Фернандо Алонсо — 81. 10. Валттери Боттас — 49. 11. Себастьян Феттель — 37. 12. Даниэл Риккьярдо — 35. 13. Кевин Магнуссен — 25. 14. Пьер Гасли — 23. 15. Ленс Стролл — 15. 16. Юки Цунода — 12. 17. Мик Шумахер — 12. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Александр Албон — 4. 20. Николас Латифи — 2. 21. Ник де Врис — 2. 22. Нико Хюлькенберг — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 719. 2. Ferrari — 524. 3. Mercedes — 504. 4. Alpine — 167. 5. McLaren — 148. 6. Alfa Romeo — 55. 7. Aston Martin — 52. 8. Haas — 37. 9. AlphaTauri — 35. 10. Williams — 8.