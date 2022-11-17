Шумахер-младший не задержался в «Формуле-1». А ведь недавно он злорадствовал из-за ухода Мазепина

Сын семикратного чемпиона мира уступает свое место в «Хаас» 35-летнему обладателю мощного антирекорда.

В четверг, 17 ноября, «Хаас» объявил об увольнении Мика Шумахера. Чемпион «Формулы-3» и «Формулы-2» продержался в королевской серии два сезона, за это время дважды финишировав в топ-10. При этом сын Красного Барона вчистую проиграл конкуренцию своему напарнику Кевину Магнуссену, который пришел в команду за несколько дней до первого «Гран-при» сезона, и не участвовал в настройках новой машины.

Также Мик стал участником сразу нескольких крупных аварий, заставив скупых боссов американской команды раскошелиться на дополнительные 8 миллионов долларов. В «Хаас» 23-летнего немца заменит ветеран Нико Хюлькенберг. Последние годы он был резервным пилотом «Астон Мартин» и «Рейсинг Пойнт», несколько раз заменяя на гонках Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля. В целом же у Нико была долгая карьера в «Ф-1», а также он является рекордсменом по гонкам без подиумов. Таких в карьере 35-летнего Хюлькенберга набралось аж 179. В следующем году эта цифра увеличится.

Проблемная фамилия

Американская команда стала последней, кто определился с боевыми пилотами на следующий сезон. Незадолго до начала последнего «Гран-при» сезона в Абу-Даби «Хаас» объявил об уходе Мика Шумахера. Глава коллектива Гюнтер Штайнер поблагодарил своего соотечественника за проделанную работу, «кульминацией которой стали финиши в очковой зоне», а также пожелал всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Сам Мик не был так дипломатичен: «Не хочу скрывать, что я очень разочарован решением не продлевать мой контракт, — написал Шумахер в своих соцсетях. — Тем не менее я хотел бы поблагодарить «Хаас» и «Феррари» за предоставленную мне возможность. Эти совместные годы помогли мне вырасти как технически, так и личностно. И когда становилось действительно трудно, я осознал, как сильно я люблю этот спорт. Я многому научился и теперь точно знаю, что заслуживаю места в «Формуле-1». Эта страница для меня однозначно не закрыта. Буду упорно бороться за возвращение на стартовую решетку».

Мик Шумахер. Фото Getty Images

По информации ряда СМИ, в приглашении Шумахера в качестве резервного пилота заинтересованы в «Альпин» и «Мерседес» (Тото Вольфф неоднократно отмечал способности Мика). Но вновь стать боевым пилотом будет крайне непросто. Этот сезон показал, что на машине, способной бороться за попадание в очковую зону, Шумахер выглядел неубедительно. Заметно слабее пропустившего год Кевина Магнуссена. В активе датчанина 25 очков, включая попадание в топ-5 в Бахрейне. У Мика 12 очков. Они были набраны в двух гонках подряд — на трассах в Сильверстоуне (4) и Шпильберге (8). В Великобритании он смог навязать борьбу Максу Ферстаппену, а в Австрии старался отбиваться от атак Льюиса Хэмилтона в спринте.

При этом у Шумахера сразу четыре аварии — он главный крэшер серии в этом году. Возможно, фамилия заставляла немца много и порой неоправданно рисковать. Он не справился с завышенными ожиданиями и уперся в потолок возможностей. Об этом в открытую журналистам говорил Гюнтер Штайнер, а также самые влиятельные люди «Ф-1».

«Многие были разочарованы его выступлениями в этом сезоне, — признался многолетний босс королевских гонок Берни Экклстоун. Мы не знаем, в нем дело или в команде. Но, конечно, трудно представить, что кто-то скажет, что он заслуживает места в команде-победительнице. В настоящий момент он не в том положении. Возможно, ему придется забыть о «Формуле-1» и сосредоточиться на других сериях в автоспорте. Его имя — его самое большое бремя, оно доставляет ему только проблемы».

«Команде вроде «Хааса» требуется гонщик, который будет стабильно давать результат, — подчеркнул чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл. — Вспомним, что для «Форс-Индии» и «Рейсинг Пойнт» делал тот же Перес, после чего в итоге получил шанс в топ-команде. Вот какие гонщики нужны таким командам. Им нужен тот, кто будет стабильно доезжать до финиша и использовать имеющиеся возможности. Мик на это не способен. Два сезона это показали».

«Когда команда так активно и публично тебя критикует, как в случае с Миком, это показывает, что доверия не хватает, — резюмировал ситуацию ответственный за выбор пилотов в «Ред Булл» Хельмут Марко. — В «Хаасе» я бы предпочел увидеть перспективного большого таланта в паре с Магнуссеном. Но в данный момент я не вижу никого, кто соответствовал бы этим требованиям. Предполагаю, «Хаас» выберет на место Мика ветерана».

Мик Шумахер. Фото Getty Images

Ставка на надежность

Теперь напарником Магнуссена будет Нико Хюлькенберг, дебютировавший в «Ф-1» 12 лет назад в «Уильямс». С 2012 по 2019 год он выступал за «Форс-Индию» и «Рено». За последние три сезона Нико пять раз заменял заболевших пилотов «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин». В этих командах его ценили.

Всего он провел в «Ф-1» 179 гонок. Его лучший результат — четвертое место на «Гран-при Бельгии» в 2012 году. Также на счету Нико есть поул, завоеванный в дебютном сезоне в Бразилии. «Я очень рад вернуться к роли боевого пилота в составе «Хаас» в 2023 году, — прокомментировал подписание годового контракта немец. — У меня такое чувство, словно я никогда и не уходил из «Ф-1». Я рад возможности снова заниматься тем, что я люблю больше всего. Хочу поблагодарить Джина Хааса и Гюнтера Штайнера за доверие. У нас впереди много работы, чтобы суметь составить конкуренцию всем остальным командам в середине чемпионата».

Штайнер отметил надежность Хюлькенберга, проверенную годами. «У него репутация отличного гонщика в квалификациях и надежного пилота в гонках. Эти качества в сочетании с опытом Магнуссена дают нам убедительный и надежный состав, который поможет продвинуть команду дальше по стартовой решетке».

Эта цитата ярко говорит о том, что функционер признал неверность своего хода двухлетней давности, когда в команду были приглашены сразу два молодых пилота — Шумахер и Никита Мазепин. Правда, в отличие от Мика, россиянин так и не получил шансов проявить себя на конкурентной машине. Сезон 2021 года в расчет не берем. Тогда «Хаас» был объективно слабее всех.

При этом Мик уколол бывшего партнера, которого дерзко уволили прямо перед началом сезона на фоне ситуации на Украине. «Его уход полезен для меня и команды, — говорил Мик в марте этого года. — Магнуссен будет моим ориентиром, с ним я смогу выступать под прессингом».

Теперь Мик оказался в шкуре Никиты. Он также считает свое увольнение несправедливым, а из экспертов его поддерживает разве что Ральф Шумахер.