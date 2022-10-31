Рекорд на «Гран-при Мексики» сделал Ферстаппена великим. 14-я победа Макса в сезоне

Голландец в очередной раз был безупречен в Мехико.

Гран-при Мексики

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:38.36,729

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 15.186

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 18.097

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 49.431

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 58.123

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1:08.774

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

10. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

12. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

19. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — не финишировал

20. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — не финишировал

«Гран-при Мексики» — 2022 Макс Ферстаппен запомнит на всю жизнь. Гонщик «Ред Булл» добился новой вехи, а именно взял 14-ю победу, оставив рекорды Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера позади. Хотя этап в Мехико стал историческим для «Формулы-1», сама гонка, к сожалению, не смогла порадовать зрелищными историями.

«Мерседес» в погоне за Ферстаппеном

Итоги тренировок «Гран-при Мексики» вселили надежду, что за победу на автодроме имени братьев Родригес поспорят не только пилоты «Ред Булл». Гонщики «Мерседес» были быстрейшими в последней практике, а в первых сегментах квалификации не отставали от «быков». Тем не менее чемпион нынешнего сезона Макс Ферстаппен нанес удар в самый важный момент. Голландец взял поул с преимуществом в 0,304 секунды над ближайшим конкурентом, а именно над Джорджем Расселлом. Напарник британца Льюис Хэмилтон проиграл партнеру лишь 0,005 секунды, однако лидер «Серебряных стрел» остался доволен третьим местом. Длинный рывок перед первым поворотом оставлял Хэмилтону шанс воспользоваться слипстримом от лидеров и выйти вперед на старте воскресного заезда.

Компанию Льюису на втором ряду составил местный герой Серхио Перес, который испытывал трудности в квалификации. А вот по-настоящему беспомощными в сессии выглядели пилоты «Феррари». Карлос Сайнс и Шарль Леклер, жалуясь на потерю мощности мотора, показали пятый и седьмой результаты соответственно. Не было никаких предпосылок, что в гонке Скудерия сможет навязать борьбу лидерам.

Сверкнуть в квалификации удалось Валттери Боттасу, о котором многие успели позабыть во второй половине сезона. Финн в субботу взлетел на пятую строчку, а в воскресенье намеревался впервые с июня финишировать в очках. В конце стартовой десятки по традиции расположились соперники в борьбе за четвертую строчку в Кубке конструкторов — «Макларен» и «Альпин». Ландо Норрис и Даниэл Риккьярдо начинали заезд восьмым и 11-м, а между ними оказались гонщики французского коллектива во главе с Фернандо Алонсо.

Без сопротивления на старте

Перед стартом заезда все внимание было направлено на первые два ряда пелотона. Казалось, что нервная борьба между «Ред Булл» и «Мерседес», разгоревшаяся в прошлом сезоне, готова вспыхнуть с новой силой. А шумные мексиканские трибуны ждали только одного — победы Серхио Переса. Чеко, как и Макс, пилоты «Феррари», Цунода, Шумахер, Феттель и Латифи, начинал заезд на мягких покрышках. Остальные, в том числе «Серебряные стрелы», взяли «медиум» на старт.

К сожалению, напряженная атмосфера перед гонкой не стала катализатором для зрелищных первых кругов заезда. На старте Ферстаппен легко улетел от пилотов «Мерседес». Слипстрим не помог Расселлу вырваться в лидеры, а сам Джордж оказался под атаками Хэмилтона и Переса. В итоге молодой гонщик не сдюжил и уступил позиции опытным пилотам. Бывший напарник Льюиса Боттас также провалил начало гонки. Финн пропустил Леклера и Алонсо, а позже ему предстояло обороняться против Окона и Норриса в борьбе за восьмую строчку.

После таких пресных первых кругов оставалось надеяться на неожиданные повороты сюжета и тактическую битву в заезде. Пилоты словно забыли об обгонах, а острые сражения велись лишь за последние позиции в пелотоне. Тем не менее минимальные отрывы в группе, состоящей из пилотов «Ред Булл» и «Мерседес», предвещали интересную вторую половину заезда. Расселл, занимающий четвертую строчку, стабильно держался в семи секундах позади лидирующего Ферстаппена. К 21-му кругу Макс начал жаловаться на шины, что означало скорый пит-стоп в стане «Ред Булл».

Шинные стратегии лидеров создали интригу на последние круги

К удивлению, первым из лидеров в боксы поехал Перес. Медленный пит-стоп Чеко заставил мексиканских болельщиков схватиться за голову: попадание на важнейший подиум в сезоне оказалось под угрозой. Спустя два круга в «Ред Булл» провели уже идеальную смену покрышек для своего чемпиона, а в «Мерседес» оттягивали пит-стопы для своих гонщиков, которые не чувствовали проблем с деградацией «медиума». «Серебряные стрелы» собирались развести по тактике своих пилотов. Хэмилтон отправился за «хардом» на 30-м круге, а Расселл хотел сменить средний тип покрышек на мягчайший ближе к концу заезда. Затею Джорджа в «Мерседес» не поддержали, и британец поехал за твердыми покрышками уже на 35-м круге. Расселл выехал позади Переса, и мексиканцы на радостях стали еще громче поддерживать своего героя.

Разные стратегии в «Ред Булл» и «Мерседес» сделали борьбу за победу открытой. Макс с Серхио были быстрейшими на «медиуме», хотя до финиша на таких шинах продержаться было тяжелейшей задачей. А «Серебряные стрелы» не чувствовали себя уверенно на «харде», но их стратегия с одной остановкой могла сделать их фаворитами в сражении за первую строчку. Все было готово к зрелищной второй половине гонки, однако «Гран-при Мексики» продолжал разочаровывать отсутствием плотной борьбы.

Позади лидеров «Феррари» во главе с Сайнсом никого не подпускали к шестерке, а Алонсо оставался лучшим из остальных. После первой волны пит-стопов Боттас и Окон порадовали сражением за восьмую строчку. Эстебан ловко обошел финна, но позже Валттери, у которого «хард» был на шесть кругов свежее, чем у француза, не отставал от Окона. Норрис замыкал десятку, а Риккьярдо, упустивший несколько мест на старте, одним из последних совершил первый пит-стоп и догонял Цуноду, занимавшего 11-ю позицию. В очном сражении австралиец совершил весьма грязный маневр, пойдя на обгон в узком повороте, и выбил японца из гонки. В итоге Дэн получил суровый, но заслуженный штраф, который, как казалось, разбил мечты гонщика «Макларен» об очках.

Без борьбы на финише

На последнем отрезке заезда не только в «Мерседес», но и зрители на трибунах начали сомневаться, что «быки» поедут на второй пит-стоп. Ферстаппен и Перес не теряли темп, а Хэмилтон с Расселлом продолжали корить свою команду за неправильный выбор стратегии на гонку.

В конце очковой зоны в «Макларен» применили командную тактику. Ландо предупредили по радио, что, хоть Риккьярдо получил десять секунд штрафа, австралиец на «софте» быстрее британца. Норрис пропустил напарника, и Дэн полетел по трассе. Австралиец прошел Боттаса и быстро догнал Окона. Впереди этой группы Алонсо неожиданно потерял темп, и Эстебан с Даниэлем оставили испанца позади. Позже Риккьярдо прошел и Окона, так что у пилота «Макларен» еще оставался шанс удержаться в десятке.

За несколько кругов до финиша двигатель на болиде Алонсо окончательно добил Фернандо. Испанцу пришлось остановить машину вне трека, и разгневанный пилот «Альпин» дал волю эмоциям. Алонсо открыто раскритиковал свою команду и, спрыгнув с болида, своими жестами показал, что недоволен нынешним сезоном. Недолгое появление режима виртуального пейс-кара не изменило ситуацию на трассе, и гонка тянулась к скучному, но закономерному финалу.

Макс уверенно забрал победу на «Гран-при Мексики», которая вновь напомнила всем о величии Ферстаппена. Рекордный 14-й в сезоне триумф голландца — историческое достижение, которое перебить в будущем будет сложно. Хэмилтон, оторвавшись от Переса на финише, закончил заезд вторым. Серхио, хоть и не смог порадовать публику победой, провел сильную гонку, которой будет гордиться не только он, но и его многочисленная армия фанатов.

Расселл, Сайнс и Леклер без борьбы завершили гонку в шестерке. Улетевший от всех на последних кругах Риккьярдо сумел сохранить седьмую строчку на финише, несмотря на полученное наказание за вынос Цуноды. Восьмым финишировал Окон, а в борьбе за девятую позицию Норрис опередил Боттаса.

С грустью, но все же стоит признать, что «Гран-при Мексики» на этот раз не удался с точки зрения интриги и зрелищности. Хочется верить, что гонщики не забудут об борьбе и обгонах через две недели на этапе в Бразилии.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 416. 2. Серхио Перес — 280. 3. Шарль Леклер — 275. 4. Джордж Расселл — 230. 5. Льюис Хэмилтон — 216. 6. Карлос Сайнс — 212. 7. Ландо Норрис — 111. 8. Эстебан Окон — 82. 9. Фернандо Алонсо — 71. 10. Валттери Боттас — 47. 11. Себастьян Феттель — 37. 12. Даниэл Риккьярдо — 35. 13. Кевин Магнуссен — 24. 14. Пьер Гасли — 23. 15. Ленс Стролл — 14. 16. Юки Цунода — 12. 17. Мик Шумахер — 12. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Александр Албон — 4. 20. Николас Латифи — 2. 21. Ник де Врис — 2. 22. Нико Хюлькенберг — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 696. 2. Ferrari — 487. 3. Mercedes — 446. 4. Alpine — 153. 5. McLaren — 146. 6. Alfa Romeo — 53. 7. Aston Martin — 51. 8. Haas — 36. 9. AlphaTauri — 35. 10. Williams — 8.