Магнуссен и «Мерседес» творят историю перед гонкой в Сан-Паулу. Сумасшедший старт «Гран-при Бразилии»

«Хаас» шокирует в пятницу, «Мерседес» безупречен в субботу.

«Гран-при Бразилии». Спринт

1. Расселл (Mercedes) — 30.11,307

2. Сайнс (Ferrari) — 3,995

3. Хэмилтон (Mercedes) — 4,492

4. Ферстаппен (Red Bull) — 10,494

5. Перес (Red Bull) — 11,855

6. Леклер (Ferrari) — 13,133

7. Норрис (McLaren) — 25,624

8. Магнуссен (Haas) — 28,768

9. Феттель (Aston Martin) — 30,218

10. Гасли (AlphaTauri) — 34,170

11. Риккардо (McLaren) — 39,395

12. Шумахер (Haas) — 41,159

13. Чжоу (Alfa Romeo) — 41,763

14. Боттас (Alfa Romeo) — 42,338

15. Цунода (AlphaTauri) — 50,306

16. Стролл (Aston Martin) — 50,700

17. Окон (Alpine) — 51,756

18. Алонсо (Alpine) — 53,985

19. Латифи (Williams) — 76,850

«Гран-при Бразилии» — 2022 начался с сенсационной квалификации и зрелищного спринта. В пятницу все восхищались датской сказкой в исполнении Кевина Магнуссена, а в субботу «Мерседес» решил напомнить многим о своих чемпионских амбициях. Триумфатор нынешнего сезона Макс Ферстаппен неожиданно провалился, но завтра у голландца будет возможность посмеяться последним в Сан-Паулу.

Непредсказуемая квалификация

Предпоследний уик-энд сезона «Формулы-1» начал шокировать еще в пятницу. Зрелищная трасса, переменчивые погодные условия и лишь один час подготовки — в Бразилии все было готово к исторической квалификации. Первая тренировка, где лучшим оказался Серхио Перес, стала хорошей затравкой перед главной сессией дня. Минимальные отрывы в группе лидеров в практике предвещали плотную борьбу за поул, однако такого сенсационного победителя квалификации никто не мог предсказать.

Вся сессия прошла при пасмурной погоде с накрапывающим дождем, что позволяло пилотам ставить время на сликах. Первый сегмент мог преподнести сюрпризы, так как практически все гонщики улучшили свои результаты на последних секундах. Тем не менее никто из фаворитов не вылетел столь рано, а стартовать в спринте с последних рядов отправились Шумахер, Цунода, Боттас, Чжоу и Латифи. По итогам второго сегмента в десятку сильнейших не пробились Стролл, Риккьярдо, Феттель, Гасли и Албон. А заключительная часть квалификации подарила долгожданную драму, которой так не хватало нынешнему сезону.

Магнуссен ошарашил «Формулу-1»

Дождь усиливался, поэтому у пилотов была лишь одна попытка на «софте». В «Феррари» и здесь отличились. Скудерия выпустила Леклера на промежуточной резине, надеясь на ухудшение условий на трассе. Остальные же гонщики взяли мягкие покрышки. Увы, итальянская команда вновь выставила себя посмешищем. Шарль был самым медленным пилотом на треке. Монегаск, злясь на бездарное решение команды, поехал в боксы, чтобы еще хоть как-то спасти ситуацию.

В это время в стане скромного «Хаас» не могли скрывать своих улыбок. Кевин Магнуссен, который первым поставил время в третьем сегменте, оказался лидером протокола. К большому удивлению, «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес» не могли перебить результат датчанина. Американский коллектив надеялся на усиление дождя. Весьма кстати для «Хаас» случился вылет Расселла в гравий, который прервал квалификацию на несколько минут. После возобновления сессии сильный дождь не позволил пилотам улучшить свои результаты, и Магнуссен так и остался на первом месте. Безумная радость в боксах команды Гюнтера Штайнера станет одним из ярких моментов нынешнего сезона. Кевин завоевал первый поул «Ф-1» в истории для себя, Дании и «Хаас».

По итогам сессии Ферстаппен начинал спринт рядом с Магнуссеном. Расселл с Норрисом, который мог пропустить уик-энд из-за пищевого отравления, стартовали со второго ряда, а Сайнс и Окон — с третьего. Десятку квалификации замкнули пилоты, которые обязаны были улучшить свои позиции в спринте: Алонсо, Хэмилтон, Перес и Леклер.

Закономерный конец датской сказки

После бурных празднований в пятницу в «Хаас» верили в успех в спринте, который поможет команде добиться высокого результата в воскресенье. Однако мало кто ожидал, что Магнуссен удержится среди лидеров даже в получасовом заезде.

В бесполезной второй тренировке пилоты тестировали шины «софт» и «медиум», так как субботняя гонка должна была пройти без осадков. Субботняя теплая погода и солнце над «Интерлагосом» подарили еще одну интригу на спринт: смогут ли гонщики продержаться 24 круга на мягких покрышках. Рискнуть на «софте» решились все пилоты, кроме Ферстаппена и Латифи, которые взяли «медиум».

Мало кто сомневался, что Магнуссен останется лидером после первого поворота, однако Кевину удался отличный старт, и датчанин оставил Ферстаппенна и Расселла позади. Настоящую зарубу между собой устроили пилоты «Альпин». Окон, не желая уступать напарнику, жестко защищался против Алонсо. Фернандо в близком сражении наскочил на поребрик и повредил днище, а позже ожесточенная схватка не обошлась без контакта. Испанец налетел на француза и потерял часть переднего антикрыла. Такие повреждения вынудили Фернандо поехать в боксы и прекратить борьбу за места в десятке. Эстебан также пострадал в этом сражении и к финишу провалился в конец пелотона.

В то же время возобновилась битва за первую строчку. Темп болида не позволял Магнуссену оставаться в группе лидеров. Датчанин пропустил Макса и Джорджа, а позже уступил в борьбе Сайнсу и Хэмилтону, которые еще на старте разобрались с Норрисом. Позади Перес и Леклер приближались к лидерам, а вне десятки гонщики «Астон Мартин» решили повторить неуступчивую битву двух «Альпин». Стролл чрезмерно агрессивно оборонялся против своего партнера, за что в итоге получил десятисекундный штраф.

Ферстаппен проваливается на финише

Казалось, что на этом сражения в бразильском спринте закончатся, однако это было всего лишь начало. Расселл на протяжении нескольких кругов прессинговал Ферстаппена в борьбе за победу. Попытки британца увенчались успехом: на 15-м круге Джордж прошел страдающего на «медиуме» Макса. Более того, вскоре голландец оказался под огнем атак Сайнса. Карлос красивым, но рискованным маневром обогнал пилота «Ред Булл». Ферстаппен потерял часть переднего антикрыла в небольшом столкновении с Карлосом, чем сразу же воспользовался Хэмилтон. Британец сражался с голландцем столь яростно, как и в прошлом году. Льюис закономерно вышел победителем и на этот раз.

К сожалению, клетчатый флаг прервал зрелищный спринт. Грамотный пилотаж Расселла и Хэмилтона принес «Мерседес» первый в этом сезоне старт с первого ряда в воскресной гонке. Хотя Льюис закончил спринт третьим, британец отыграл позицию, так как Сайнс еще перед уик-эндом получил штраф в пять позиций за смену компонента двигателя. Завтра стоит ждать сильной гонки от пилотов «Ред Булл», которые не допустят субботнего провала. «Быки» начнут заезд позади «Серебряных стрел».

Позади Переса в спринте финишировал Леклер и Норрис, а Магнуссен после блестящей квалификации завершил гонку на восьмой строчке. Десятку замкнули Феттель и Гасли, а одним из героев субботы стал Шумахер, который при старте с последней строчки сумел прорваться до 12-й позиции. После такого бодрого начала «Гран-при Бразилии» нет оснований сомневаться, что воскресная гонка подарит немало драмы.