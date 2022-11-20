15-я победа Ферстаппена и вице-чемпионство Лелкера. «Гран-при Абу-Даби» завершил сезон «Формулы-1»

Остановить победителя на «Яс-Марине» никто не смог, но борьба за второе место шла до клетчатого флага.

«Формула-1». «Гран-при Абу-Даби»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:38:34.044

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 8,771

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,093

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 24,892

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 35,888

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,234

7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 57,240

8. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 76,931

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 83,268

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 83,898

11. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 89,371

12. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1круг

13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1круг

14. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

15. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1круг

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes), Николас Латифи (Канада, Williams), Фернандо Алонсо (Испания, Alpine)

Итоги последнего этапа года ярко характеризуют весь нынешний сезон. Ферстаппену не было равных, Перес и Леклер до последнего боролись за вице-чемпионство, а в «Мерседес» постараются как можно скорее забыть нынешний год. В Абу-Даби «Формуле-1» также пришлось попрощаться с некоторыми гонщиками, по которым точно будут скучать в паддоке чемпионата.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Последний мегакруг Феттеля в квалификации

Заключительные тренировки сезона дали понять, что за победу в финальной гонке года поборются «Ред Булл» и «Феррари». «Мерседес» оказался в роли отстающих, что подтвердилось и в квалификации.

Перед уик-эндом было много разговоров о подпорченных взаимоотношениях между Ферстаппеном и Пересом из-за скандала в Бразилии. После внутрикомандных разборок голландец пообещал помочь мексиканцу в борьбе за вице-чемпионство на «Яс-Марине». По крайней мере в субботу Макс сдержал слово и поделился с Чеко слипстримом во время решающей попытки. Тем не менее поул Ферстаппен оставил себе. Голландец начинал гонку рядом с напарником, что стало особенным событием для «Ред Булл». «Быки» впервые с «Гран-при Мексики» — 2018 заняли первый ряд стартовой решетки в полном составе.

Прямо позади Переса стартовали его главный визави Лелкер и напарник монегаска Сайнс. «Серебряные стрелы» довольно много проиграли лидерам, но сумели квалифицироваться на третьем ряду. Льюис Хэмилтон, опередивший партнера, рассказал, что не может дождаться, когда в последний раз сядет за руль проблемного Mercedes W13.

На четвертом ряду заезд начинали Норрис и Окон, а десятку квалификации замкнули Феттель и Риккьярдо. Для бывших партнеров по «Ред Булл» уик-энд в Абу-Даби получался весьма эмоциональным. Немец, который прощался с «Формулой-1», провел безупречную субботнюю сессию и своим последним в карьере впечатляющим кругом добился высокого результата. А австралиец, который также покидает пелотон «Ф-1», еще перед уик-эндом получил штраф в три позиции за инцидент в Бразилии и уступил Алонсо свое место в десятке. Свою, возможно, последнюю квалификацию также провели Шумахер и Латифи. В гонке Мик стартовал 12-м, а Николас — последним.

«Гран-при Абу-Даби». Фото Reuters

Яркое сражение Сайнса с «Мерседес» на старте

Перед стартом все внимание было направлено на Феттеля. Гонщики желали немцу провести яркую гонку, а стартовавший позади Себастьяна Алонсо пообещал прикрывать тылы пилота «Астон Мартин». Казалось, что весь пелотон действительно был бы не против победы немца в его финальной гонке.

Надеяться на разнообразные шинные стратегии на старте не приходилось: лишь Магнуссен и Боттас выбрали «хард», Гасли — «софт», а остальные начинали заезд на «медиуме».

Особо острой борьба на старте не получилась. Ферстаппен и Перес уверенно рванули с места, хотя Леклер попробовал атаковать мексиканца к пятому повороту. Маневр не привел к обгону, и лидирующая тройка осталась неизменной. Зато позади Сайнс оказался под огнем атак «Серебряных стрел». Испанец проиграл в сражении с Хэмилтоном, но британец, как и в прошлом году на первом круге, срезал в шестом повороте. Льюису пришлось вернуть позицию Карлосу, однако на этом битва не закончилась. На следующем же круге семикратный чемпион мира грамотно обошел Сайнса, а сам пилот «Феррари» вскоре мог потерять позицию относительно Расселла.

Сражение Карлоса с «Мерседес» получило неожиданное продолжение. Хэмилтон внезапно начал терять темп, и британец сразу же пропустил не только Сайнса, но и собственного напарника по команде. На протяжении нескольких кругов Хэмилтон жаловался на проблемы с болидом. Тем не менее Льюис продолжал держаться в шестерке, оставляя Норриса далеко позади.

На первых кругах также разразилось сражение за восьмую строчку. Окон до первой волны пит-стопов выдерживал давление со стороны Феттеля. Себастьян в разных местах трассы пытался пройти француза, но гонщик «Альпин» каждый раз отражал атаки. Все это время напарник Эстебана преследовал эту группу. Фернандо, как и обещал, не только никого не подпустил к Феттелю, но и сам не особо давил на немца.

Себастьян Феттель. Фото Reuters

«Астон Мартин» портит Феттелю прощальную гонку

Первую волну пит-стопов на 13-м круге открыл Албон. Практически все пилоты обулись в «хард» до 22-го круга, и лишь Боттас с Магнуссеном, стартовавшие на жестком типе шин, и Феттель на «медиуме» не заезжали в боксы. Вскоре стало понятно, что команда портила гонку Себастьяну. Немец терял позиции и был одним из самых медленным на трассе, но в «Астон Мартин» надеялись, что тактика одного пит-стопа поможет Феттелю на финише. В итоге Себастьян сменил покрышки на 26-м круге и после выезда с пит-лейна оказался на 18-й позиции. В «Астон Мартин» продолжали верить, что многие пилоты поедут на второй пит-стоп. Спустя несколько кругов в боксах остановились Магнуссен и Боттас, которые также рассчитывали на ударную концовку на свежих шинах. Забегая вперед, тактика Кевина и Валттери не оправдается, и пилоты финишируют в конце пелотона.

Позиции внутри первой восьмерки после первой волны смены покрышек не поменялись, а Стролл и Цунода ворвались в десятку благодаря ранним остановкам. Не для всех гонщиков пит-стоп прошел идеально. В «Мерседес» замешкались, обслуживая заднее правое колесо Расселла, и Джордж потерял некоторое время. К несчастью британца, команда небезопасно выпустила Джорджа из боксов прямо под Норриса, за что Расселл в итоге получил пятисекундный штраф.

К середине дистанции темп заезда успокоился. В этот период гонка не изобиловала сражениями, однако сохранялась интрига по поводу второго пит-стопа гонщиков. Казалось, что новую волну открыл Алонсо, но в итоге Фернандо зазвали в боксы, чтобы сойти с дистанции из-за технических проблем. Это был печальный финал очередного возвращения испанца в команду из Энстоуна. В следующем году Алонсо попробует свою удачу в «Астон Мартин».

Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Фото Reuters

15-я победа Ферстаппена

Как оказалось, вторую волну остановок открыл Перес, тем самым обострив сражение за вице-чемпионство. Мексиканец на свежем «харде» собирался гнать до финиша, а «Феррари» долго раздумывали над новым пит-стопом Леклера. Тем временем потенциальный пейс-кар мог сломать стратегии многих пилотов. В конце пелотона Шумахер полез в атаку на Латифи, но не рассчитал и отправил в разворот себя и Николаса. Несмотря на небольшой контакт с барьером, пилоты продолжили заезд, а помощь машины безопасности не потребовалась.

Возвращаясь к лидерам, на второй пит-стоп поехали Сайнс и Расселл, а Ферстаппен, Леклер и Хэмилтон не собирались вновь менять покрышки. За десять кругов до конца появилось высокое напряжение в битве за вице-чемпионство: Перес, пройдя Хэмилтона, погнался за Леклером. Мексиканец стремительно сокращал отрыв, но кругов становилось все меньше и меньше. Представлялось, что «быки», выбрав не самую удачную стратегию, собственноручно отдали второе место Леклеру.

В это время Ферстаппен уверенно летел к 15-й победе в сезоне. Собственный напарник, «Феррари» и «Мерседес» не оказали проблем голландцу, и Макс уверенно забрал финальный триумф в сезоне. Несмотря на усердные попытки Серхио, догнать Шарля Пересу так и не удалось. Леклер стал вице-чемпионом, а мексиканцу предстоит перезагрузиться в межсезонье, чтобы попробовать выйти на новый уровень в следующем году.

Шарль Леклер. Фото Reuters

За пределами подиума финишировали Расселл и Сайнс, а Хэмилтона ждала драма на последних кругах. Всю заключительную часть заезда Льюис жаловался, что его не зазвали в боксы во второй раз, но в итоге это стало нерелевантно. Британцу пришлось сойти с дистанции за пару кругов до финиша из-за технических проблем. Хэмилтон впервые в карьере завершает сезон без поулов и побед, и такой год семикратный чемпион мира постарается поскорее забыть.

Позади Расселла финишировали Норрис, Окон и Стролл, которому помогла удачная тактика. А сход Льюиса открыл битву за девятую строчку между Риккьярдо и Феттелем. В итоге австралиец стал победителем этого сражения, но немец явно не будет жалеть о таком финале. Феттель провел блистательную карьеру в «Формуле-1», которой многие могут только позавидовать.

На довольно грустной ноте мы прощаемся с сезоном, в котором Макс Ферстаппен поднялся на новую вершину. Следующий чемпионат стартует в Бахрейне в марте следующего года. Хочется верить, что в 2023-м интрига в борьбе за титул сохранится до клетчатого флага последнего этапа.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 454. 2. Шарль Леклер — 308. 3. Серхио Перес — 305. 4. Джордж Расселл — 275. 5. Карлос Сайнс — 246. 6. Льюис Хэмилтон — 240. 7. Ландо Норрис — 122. 8. Эстебан Окон — 92. 9. Фернандо Алонсо — 81. 10. Валттери Боттас — 49. 11. Даниэл Риккьярдо — 37. 12. Себастьян Феттель — 37. 13. Кевин Магнуссен — 25. 14. Пьер Гасли — 23. 15. Ленс Стролл — 18. 16. Юки Цунода — 12. 17. Мик Шумахер — 12. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Александр Албон — 4. 20. Николас Латифи — 2. 21. Ник де Врис — 2. 22. Нико Хюлькенберг — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 759. 2. Ferrari — 554. 3. Mercedes — 515. 4. Alpine — 173. 5. McLaren — 159. 6. Alfa Romeo — 55. 7. Aston Martin — 55. 8. Haas — 37. 9. AlphaTauri — 35. 10. Williams — 8.