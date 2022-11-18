Чемпионы стали посмешищем перед «Гран-при Абу-Даби». Как «Ред Булл» решит репутационный скандал?

Последний этап не самого яркого сезона содержит в себе на удивление немало интриг.

В предыдущие сезоны, не считая прошлогоднего, финальный уик-энд года часто считался формальностью. Чемпионство завоевано, практически все места в Кубке конструкторов распределены, а пилоты и команды с нетерпением ждут межсезонья — именно поэтому «Гран-при Абу-Даби» нередко получался серым зрелищем. Так должно было повториться и на этот раз, однако новости последних недель внезапно оживили интригу в финале года.

Замять скандал

Чемпионство в личном и командном зачетах, многочисленные победы и подиумы, новые рекорды — «Ред Булл» провел идеальный 2022 год со статистической точки зрения. Тем не менее внутри команды, как показал прошедший «Гран-при Бразилии», творится настоящий разлад. Макс Ферстаппен в очередной раз проявил свой жесткий характер, ослушавшись командных приказов пропустить своего напарника Серхио Переса на «Интерлагосе». К таким действиям голландца мы уже давно привыкли, ведь Макс еще ни разу в карьере не проявлял качества командного игрока. Более того, двукратного чемпиона «Формулы-1» можно легко понять: один из лучших гонщиков поколения имеет право не отдавать даже шестую позицию в гонке напарнику, который выглядел слабее Макса не только в Бразилии, но и по сезону в целом.

Однако выходка Макса повлекла за собой тяжелые репутационные последствия для всего коллектива. Ферстаппен не подтвердил, но и не опроверг, что своим действием он отомстил Пересу за инцидент в Монако. Напомним, тогда мексиканец в субботу попал в подозрительную аварию, которая помогла ему квалифицироваться выше Ферстаппена и выиграть гонку. По слухам, Перес признался руководству «быков», что нарочно разбил болид в квалификации, из-за чего позднее Макс пришел в ярость. Такой пожар в «Ред Булл» затмил даже столкновение Ферстаппена и Хэмилтона в Бразилии, которое должно было стать главной темой для обсуждений.

Перед последней гонкой сезона руководство и пилоты «быков» уверяли, что в Абу-Даби скандал затухнет. Макс пообещал помочь Пересу в сражении за вторую строчку в чемпионате, однако самое ироничное в этой истории то, что помощь Ферстаппена на этот раз не пригодится Чеко. Мексиканец имеет равное количество очков с Шарлем Леклером, а это означает, что для триумфа Перес обязан финишировать впереди монегаска. Даже если Ферстаппен уступит свою позицию Серхио или будет жестче обычного обороняться против Шарля, то ситуация для Переса особо не поменяется, так как мексиканец должен рассчитывать только на себя. Кто же в итоге возьмет, как оказалось, немаловажный титул вице-чемпиона в этом году?

Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Фото Reuters

Финальный шанс Хэмилтона и последняя гонка Феттеля

«Гран-при Абу-Даби» — это не столько про зрелищный финал сезона, сколько про последний шанс проявить себя и прощание с некоторыми гонщиками. Хотя основное внимание на «Яс-Марине» будет приковано к битве за вторую строчку в личном зачете, выступление «Мерседес» также таит в себе немало вопросов. «Серебряные стрелы» набрали мощный ход и наконец силами Джорджа Расселла одержали первую победу в сезоне. Более того, у Расселла еще остается маленький шанс украсть вторую строчку у Переса и Леклера, так что британец будет достаточно мотивирован в Абу-Даби. Что касается Льюиса Хэмилтона, то он до сих пор остается без триумфа в этом сезоне. В финале года у британца будет последняя возможность продлить свою удивительную серию побед в каждом сезоне «Ф-1» в своей карьере.

Гонка на «Яс-Марине» станет последней в карьере для четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Во второй половине сезона немец словно в свои лучшие годы показывал безупречные выступления и помог «Астон Мартин» несколько спасти провальный сезон. Тем печальнее расставаться с таким Феттелем, который еще мог бы подарить немало эмоций своим болельщикам. Себастьяна будет не хватать в чемпионате, но хочется верить, что немец еще будет заглядывать в паддок «Формулы-1».

Себастьян Феттель. Фото Reuters

Хлопнуть дверью

Даниэл Риккьярдо, Николас Латифи и Мик Шумахер на неопределенный срок прощаются с чемпионатом по итогам «Гран-при Абу-Даби». После разговоров о потенциальном чемпионстве в составе «Ред Булл» карьера Риккьярдо пошла на спад. Последние два года в «Макларен» стали приговором для австралийца, и Дэн, вполне вероятно, навсегда вылетает из «Формулы-1». На свою последнюю гонку Риккьярдо получил штраф в три позиции на старте за инцидент с Магнуссеном на «Гран-при Бразилии», что ярко характеризует грустное завершение карьеры.

Латифи также окончательно покидает чемпионат. Несмотря на несколько добротных выступлений в карьере, канадцу не получилось отделаться от клейма рента-драйвера. Николас в основном показывал слабые результаты и закономерно расстается с «Формулой-1».

Что касается Шумахера, то Мик до последнего вцепился в свой шанс остаться в чемпионате, но перед уик-эндом в Абу-Даби в «Хаас» огласили свой вердикт. В следующем году Нико Хюлькенберг заменит своего соотечественника в американской команде. У Шумахера еще остается мизерный шанс продолжить карьеру в «Уильямс», но для этого нужно, чтобы молодой подопечный команды из Гроу Логан Сарджент провалил финал сезона в «Формуле-2». Шумахеру за два года не удалось полностью реализовать свой многообещающий потенциал в «Хаас», и команда не стала дожидаться прогресса Мика. По слухам, немец может стать резервным пилотом в «Мерседес», однако полноценное возвращение Шумахера в «Формулу-1» пока что находится под большим вопросом. В эти выходные Мик, как и Феттель, Риккьярдо и Латифи, постарается ярко попрощаться с чемпионатом.

Мик Шумахер. Фото AFP

Расписание уик-энда

18 ноября, пятница

13.00 Первая тренировка

16.00 Вторая тренировка

19 ноября, суббота

13.30 Третья тренировка

17.00 Квалификация

20 ноября, воскресенье

16.00 Гонка

Яс-Марина

Длина круга — 5,281 км

Количество кругов — 58

Дистанция гонки — 306,183 км