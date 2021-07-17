Первый в истории спринт «Формулы-1». Что это было?

Ферстаппен и Хэмилтон устроили зарубу, а Мазепин столкнулся с Шумахером

«Гран-при Великобритании». Спринт

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 25.38,426

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1,430

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 7,502

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 11,278

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 24,111

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 30,959

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 43,527

8. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 44,439

9. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 46,652

10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 47,395

11. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 47,798

12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 48,763

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 50,677

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 52,179

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 53,225

16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 53,567

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 55,162

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 68,213

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 77,648

20. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — сход

Историческая спринтерская квалификация не подвела. Короткая гонка запомнится ярким стартом, жесткими обгонами, столкновениями между напарниками и вылетом одного из лидеров. Несмотря на первое место в пятничной квалификации, Льюис Хэмилтон ничего не смог поделать с Максом Ферстаппеном в субботу. Зрелищный спринт вызвал большой аппетит к завтрашней основной гонке.

Хэмилтона, Норриса и Расселла гонят переполненные трибуны

Необычное «Гран-при Великобритании» началось с пятничной практики и квалификации, которая определяла стартовый порядок на первый в истории субботний спринт. Макс Ферстаппен оказался быстрейшим на тренировке, а Льюис Хэмилтон никак не мог понять, как голландец закончил сессию с преимуществом в 0,7 секунды над остальными. В квалификации же Льюис сумел достойно ответить Максу. На радость местной публике, которая создавала безумную атмосферу на «Сильверстоуне», Хэмилтон оказался лучшим в квалификации и получил право стартовать первым в спринте. Победа в пятничной квалификации не принесла британцу статистически 101-й поул в карьере, ведь официально обладателем поул-позиции станет победитель субботней гонки. Ферстаппен на этот раз довольствовался второй позицией, а тройку привычно замкнул Валттери Боттас.

«Феррари» усилиями Шарля Леклера квалифицировалась на четвертом месте, оставив позади себя «Ред Булл» Переса. Еще один любимец британской публики Ландо Норрис начинал спринт с шестой позиции — на одну строчку выше своего напарника по «Макларену» Риккьярдо. Жаркая атмосфера на британском треке в пятницу благоволила пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу. Он во второй раз подряд пробился в третий сегмент квалификации и показал там восьмой результат, опередив Сайнса и Феттеля. Джордж проехал свой быстрейший круг под бурные овации домашних трибун, что, по его признанию, помогло ему добиться такого взлета.

Изумительный старт Алонсо

Благодаря обновленному формату уик-энда все пилоты могли выбирать шины на субботнюю гонку и основной заезд в воскресенье. В итоге только Боттас, Алонсо, Окон и Райкконен решились стартовать на самом мягком комплекте резины. Остальные же выбрали «медиум». Макс Ферстаппен, несмотря на горящие тормоза на старте, сразу же ринулся в атаку и прошел победителя пятничной квалификации. Голландец оставил Хэмилтона позади себя, однако британец на первых кругах еще пытался вернуть поул-позицию. Льюис яростно атаковал Макса, но принял решение не портить себе уик-энд раньше времени и в дальнейшем перестал прессинговать лидера чемпионата. Валттери Боттас, несмотря на старт на «софте», не оказал никакого давления на Макса и Льюиса.

Куда интереснее события развивались позади этой группы. Выбор мягкого комплекта помог Фернандо Алонсо совершить один из лучших стартов в его карьере. Испанец прорвался с 11-го места на пятое и долго удерживал блестящую позицию для основной гонки. К сожалению для пилота «Альпин», «софт» постепенно начинал разрушаться, и Фернандо не смог удержать позади себя резвых Риккьярдо и Норриса. Тем не менее Алонсо не дрогнул под прессингом Феттеля и не подпустил немца к седьмой строчке. Блестящее выступление испанца, который стал главным героем первого в истории спринта «Формулы-1».

Сайнс и Перес — главные неудачники спринта

В спринте не обошлось и без неудачников. На старте Джордж Расселл не пропустил Сайнса в повороте, и испанец вылетел за пределы трассы, что откинуло его в конец пелотона. Карлос совершил яркий прорыв за 17 кругов, но вернуть даже стартовую позицию пилот «Феррари» был не в силах. В итоге Сайнс завтра будет стартовать с 11-го места, тогда как его напарник Леклер сумел удержаться в четверке. Герой пятницы Джордж Расселл остался в десятке в спринтерской квалификации, что дает ему хорошие шансы завтра побороться за очки.

А вот Серхио Перес явно не захочет вспоминать свой первый спринт «Формулы-1». На шестом круге мексиканец вылетел с трассы и чудом не зарылся в гравий. Пересу не удался прорыв, и он застрял на 18-й позиции. В концовке команда зазвала Серхио в боксы, что означает старт с последнего места для мексиканца завтра. Главные аутсайдеры сезона «Хаас» устроили свою зарубу за 19-ю позицию. Никита Мазепин агрессивным маневром полетел на Мика Шумахера на старте. Атака россиянина привела к столкновению, в которой проигравшим оказался именно Никита. Мазепина развернуло, и догнать напарника не представлялось возможным.

Яркий спринт оставил положительное впечатление. Посмотрим, какой будет следующая спринтерская квалификация на «Монце», однако уже можно сказать, что хуже со спринтом точно не стало. В итоге Макс Ферстаппен не взял победу в пятницу, но забрал поул в субботу, а его напарник будет стартовать последним. Фернандо Алонсо отыграл много позиций и сделал спринт сверхзрелищным. А пилоты «Хааса» продолжают жестко бороться за предпоследнюю позицию на протяжении сезона даже по субботам. В основной гонке завтра снова будет полыхать огонь.