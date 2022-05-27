Домашнее проклятие Леклера. Шарль еще никогда не финишировал в Монако

Продолжится ли череда абсурдных невезений монегаска в Монте-Карло?

«Гран-при Монако» всегда считался особым этапом в календаре «Формулы-1». Гоночному уик-энду на Лазурном Берегу присущи роскошный антураж и уникальная атмосфера. К сожалению, со спортивной точки зрения заезды часто проходят без ярких сражений, однако на этот раз, судя по раскладам, гонка в княжестве не обойдется без драмы и исторических событий.

Леклер попробует снять проклятие

После «Гран-при Испании» настроения в гаражах «Ред Булл» и «Феррари» были диаметрально противоположными. «Быки» отпраздновали золотой дубль в Барселоне, который стал возможен благодаря техническому сходу лидера Скудерии Шарля Леклера и невыразительному выступлению его напарника Карлоса Сайнса. Более того, Леклер потерял лидерство в чемпионате, и теперь Макс Ферстаппен опережает монегаска на шесть очков. Инициатива в борьбе за титул теперь полностью на стороне голландца. Всего лишь за три гонки Макс отыграл у Шарля 46 очков, а в этот уик-энд состоится «Гран-при Монако», где Леклера постоянно преследуют неудачи.

Шарль еще никогда в своей карьере не финишировал в гонке в Монте-Карло. Особо драматичная история случилась в прошлом году. Леклер завоевал поул, однако попал в аварию на последних секундах квалификации. Субботняя поломка дала о себе знать в воскресенье, и Шарль не смог начать заезд у себя на родине. Удивительная статистика сходов в Монако относится и к выступлениям в «Формуле-2», где Леклер в 2017-м оба раза не смог доехать до финиша. Более того, две недели назад монегаск участвовал в историческом «Гран-при Монако», но и там его настигло проклятие. Шарль пилотировал Ferrari 312, на которой выступал Ники Лауда в 1974-м. В предпоследнем повороте Леклер потерял управление и разбил раритетный болид...

Сам монегаск уже привык к таким странностям в Монте-Карло и не раз шутил по поводу своей судьбы у себя на родине. Тем не менее перед нынешним уик-эндом Шарль должен выбросить из головы все иррациональные расклады. Ферстаппен и «Ред Булл» постепенно увеличивают отрыв, а «Мерседес» во главе с Джорджем Расселлом начинают догонять лидеров. Своей долгожданной победой в Монако Леклер прервет свою нелогичную серию неудач и утихомирит пыл «быков» и «Серебряных стрел».

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Продолжит ли свое восхождение «Мерседес»?

Выступление Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона в Барселоне вернули позитивный настрой в «Мерседес». Руководитель коллектива Тото Вольф остался доволен испанскими обновлениями болида. Австриец также подчеркнул, что Хэмилтон мог бы бороться даже за победу в гонке, если бы не контакт с Кевином Магнуссеном на первом круге. Тем не менее перед новым гоночным уик-эндом Вольф трезво оценивает шансы на успех в Монако. По словам Тото, «Мерседес» были недостаточно быстры на третьем секторе трассы в Барселоне, который состоит из медленных поворотов и похож на трек в Монако. «Серебряные стрелы» постепенно прогрессируют, однако не стоит ждать от них победы в Монте-Карло в сухих условиях.

К слову, прогноз погоды не обещает безоблачное воскресенье на гонку. Дождь в Монако всегда превращал обычный заезд в легендарный. Примеры трех ярких гонок в мокрых условиях лишь подтверждают этот тезис. В 1984-м скандальный заезд завершился в пользу Алена Проста, а у Айртона Сенны, по мнению многих, отобрали первую победу в карьере. В 1996-м до финиша дождевого Монако добрались лишь три гонщика, Оливье Панис тогда выиграл, стартовав 14-м. А буквально шесть лет назад в драматичной гонке Даниэл Риккьярдо проиграл Льюису Хэмилтону в сражении за победу. В эти выходные стоит ожидать очередного исторического заезда.

Лэнс Стролл. Фото USA Today Sports

Вопросы по «Астон Мартин»

Дождевые гонки обычно дарят непредсказуемые результаты. В таких условиях часто везет командам и пилотам, которые не претендуют на победы. Счастливый билет в этот уик-энд может вытянуть «Астон Мартин». В Барселоне коллектив Лоуренса Стролла оказался в центре внимания, представив обновленный болид, который был похож на машину «Ред Булл». Тем не менее «Зеленые быки» в Испании провалились: Себастьян Феттель и Лэнс Стролл не вышли из первого сегмента квалификации, а в гонке не добрались до очков. Сложно сказать, что именно стало причиной неудачного выступления после столь завышенных ожиданий. Вполне вероятно, новая концепция не принесла желаемого результата, либо новый «Астон Мартин» еще не показал свою реальную скорость. Гонка в Монако даст ответы, которые остались после Барселоны. Интересно будет посмотреть на прогресс команды Стролла в сухих условиях этапа. Если же во время уик-энда пойдет дождь, то Феттель и Стролл постараются завезти «Астон Мартин» в большие очки.

Расписание уик-энда

27 мая, пятница

15.00 Первая тренировка

18.00 Вторая тренировка

28 мая, суббота

14.00 Третья тренировка

17.00 Квалификация

29 мая, воскресенье

16.00 Гонка

Монте-Карло

Длина круга — 3,337 км

Количество кругов — 78

Дистанция гонки — 260,286 км