Перес — новый претендент на титул? Серхио победил Ферстаппена и «Феррари» в Монако

Такой хаотичный «Гран-при Монако» точно войдет в историю.

«Гран-при Монако»

1. Серхио Перес (Мексика, Red Bull)

2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 3,498

3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 4,587

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 7,013

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 12,381

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 17,003

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 51,536

8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 52,452

9. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 55,032

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 57,091

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 58,467

12. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 53,689

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 60,574

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 61,282

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

Не финишировали: Александр Албон (Таиланд, Williams), Мик Шумахер (Германия, Haas), Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

Казалось, что в смешанных погодных условиях гонки в Монте-Карло за победу будут бороться действующий чемпион Макс Ферстаппен и местный герой Шарль Леклер. Однако на этот раз инициативу взяли напарники лидеров команд Серхио Перес и Карлос Сайнс. В итоге мексиканец отпра здновал триумф в суматошном заезде, а испанец, рискнув с тактикой, остался расстроен вторым местом в Монако.

«Ред Булл» и «Феррари» сталкиваются в квалификации

Квалификация «Гран-при Монако» считается одной из самых зрелищных сессий года. Зачастую субботние сражения в княжестве получаются интереснее воскресной гонки. На этот раз без драмы также не обошлось. Шарль Леклер уверенно взял обе практики в пятницу, а в субботу местному герою не было равных в квалификации. Пилот «Феррари» в борьбе за поул опередил на 0,225 секунды своего напарника Карлоса Сайнса. Отрыв вполне мог быть еще больше, так как монегаск в последней попытке шел с опережением своего времени, но красный флаг завершил сессию досрочно.

Причиной остановки стал Серхио Перес, который на последних секундах третьего сегмента разбил свой болид перед тоннелем. Сайнс, не успев среагировать на желтый флаг, влетел в мексиканца. Несмотря на свой инцидент, Перес, до этого показывавший отличный темп в тренировках, оказался сильнее своего партнера Макса Ферстаппена в квалификации. Оба гонщика «Ред Булл» начинали заезд со второго ряда. Ландо Норрис, который все еще чувствовал недомогание из-за острой ангины, стартовал пятым.

Пилоты «Мерседес» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон в субботу признали, что в Монако добиться прогресса не удалось. Британцы квалифицировались на шестом и восьмом местах соответственно, а между ними расположился Фернандо Алонсо. Стартовую десятку замкнули Себастьян Феттель, который затащил «Астон Мартин» в третий сегмент квалификации, и напарник Алонсо Эстебан Окон.

Трасса «Гран-при Монако». Фото AFP

Дождевая неразбериха на старте

Обещанный прогноз погоды перед уик-эндом на этот раз оказался точен. Воскресное солнечное утро и отсутствие туч ввело в заблуждение всех стратегов команд. Пилоты готовились начать гонку на сликах, однако за 15 минут до старта в Монако пошел дождь. Дирекция гонки решила отложить старт на 16 минут, а осадки к этому времени лишь усилились. Команды «переобули» болиды в дождевые шины. Пилоты проехали пару кругов за машиной безопасности, но ливень не прекращался. Настоящий старт гонки вновь был отложен. Все это начинало напоминать печально известный «Гран-при Бельгии"-2021.

В отличие от того уик-энда в Спа, гонке в Монако все же суждено было состояться. Погодные условия стали улучшаться, и спустя час дирекция разрешила начать заезд с ходу. Первые круги прошли за машиной безопасности, что не помешало Николасу Латифи и Ленсу Строллу угодить в инциденты. Пилот «Уильямс» врезался в барьер, но смог продолжить гонку, а его соотечественник задел стену и проколол колесо.

Пейс-кар покинул трассу на третьем круге, и Шарль Леклер повел за собой весь пелотон. Некоторые гонщики, которые начинали заезд вне десятки, рискнули сразу же поменять дождевые покрышки на промежуточные. Пьер Гасли, Стролл, Латифи и Мик Шумахер первыми поехали на пит-стоп, а Феттель и Юки Цунода позже повторили их трюк. Вскоре Гасли показал быстрейший круг заезда, но Перес на дождевых перебил результат француза. Стратеги продолжали гадать, какие покрышки являлись подходящими для данного этапа заезда.

Серхио Перес. Фото Reuters

Перес выходит на первое место

Гонка лидеров проходила без борьбы: Леклер оторвался от напарника, «Ред Буллы» преследовали Сайнса. Норрис сдерживал Расселла, а сражений между Алонсо, Хэмилтоном и Оконом не наблюдалось. Тем временем шестерка на промежуточных покрышках атаковала гонщиков на дождевых шинах. Самым заметным был Гасли. Француз порадовал обгонами на Чжоу Гуаньюя и Данэля Риккьярдо в борьбе за 12-ю строчку.

Спокойная стартовая фаза гонки вскоре превратилась в хаос. Хэмилтон, Перес и Норрис поехали за промежуточными шинами, а Карлос Сайнс по радио ясно дал команде понять, что хочет сразу перейти на слики, и остался на трассе. Леклер и Ферстаппен совершили свои остановки на одном круге, но оба выехали позади Переса. В итоге Сайнс стал лидером заезда, а Перес стремительно сокращал отрыв. Ферстаппен также висел на хвосте у Леклера. Хэмилтон же застрял за Оконом: француз на дождевых покрышках жестко отбивался от атак Льюиса. Не обошлось и без небольшого столкновения в первом повороте, которое привело Хэмилтона в ярость.

Трасса достаточно подсохла для сликов, и Шумахер с Албоном рванули за «хардом». Темп немца и тайца стал сигналом для «Феррари». Скудерия зазвала Сайнса и Леклера за сликами, и пилоты друг за другом нырнули в боксы. Монегаск остался недоволен решением команды. Шарль считал, что должен был оставаться еще на трассе, чтобы попробовать отыграть позиции. В итоге после пит-стопов пилотов «Ред Булл» Лелкер и вовсе откатился на четвертую строчку: Перес вырвался в лидеры, Сайнс переместился на второе место, а Ферстаппен занял третью позицию.

Разъяренный после потери лидерства Сайнс сразу же принялся атаковать Переса. Испанец едва не оказался в стене. Карлос на прямой потерял контроль над болидом, но успел его отловить и избежал аварии. Леклер также прессинговал Ферстаппена, а Расселл после пит-стопов обошел Норриса. Алонсо, Хэмилтон, Окон и Боттас замыкали десятку хаотичного «Гран-при Монако».

Авария Мика Шумахера положила конец суматошному развитию событий гонки. Немец вылетел в последнем секторе и сильно приложился о стену. Болид Мика разложился на две части, но сам Шумахер не пострадал. Гонка закономерно прервалась красным флагом.

Серхио Перес. Фото AFP

Сложнейшие круги Переса в карьере

Очередная остановка заезда позволила гонщикам воспользоваться ситуацией и сменить «хард» на «медиум». Пилоты «Ред Булл», «Мерседес», «Альпин», «Уильямс» и Чжоу с Цунодой выбрали средний тип покрышек на рестарт, тогда как остальные остались на жестких шинах. Дирекция гонки приняла решение дать рестарт с ходу, и на этот раз Перес был лидером пелотона.

Гонка по сухой трассе в Монако после рестарта не изобиловала обгонами: Перес уверенно удерживал первую позицию, а внутри пелотона особой борьбы не наблюдалось. Тем не менее за десять минут до финиша Серхио сильно износил свои шины и оказался под огнем атак Сайнса. Более того, Карлос в зеркалах заднего вида не мог не заметить приближающихся Ферстаппена и Леклера. Переса ожидали самые нервные круги в карьере, ведь мексиканцу на изношенном «медиуме» пришлось сдерживать позади своих соперников в борьбе за титул.

Серхио блестяще справился со своей задачей и одержал третью победу в «Формуле-1». Карлос, Макс и Шарль так и завершили друг за другом заезд в четверке. Мексиканец благодаря своему успеху становится полноправным участником в сражении за чемпионство. Теперь лидер сезона Ферстаппен опережает Леклера на девять очков, а своего напарника на 15. Расселл финишировал пятым. Британец продолжил свою удачную серию: Джордж завершил в пятерке все заезды нынешнего сезона.

Это был один из самых зрелищных «Гран-при Монако» в истории, в котором Перес заслуженно одержал победу. Через две недели на другой удачной для себя трассе в Баку Серхио постарается подтвердить свое притязание на титул.