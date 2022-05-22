Солнечный удар по «Феррари» в Испании. Леклер сошел и отдал лидерство в сезоне Ферстаппену

«Ред Булл» побеждает, Скудерия проваливается, а «Мерседес» возрождается.

Формула-1. Гран-при Испании

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:37.20,475

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 13,072

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 32,927

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 45,208

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 54,534

6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 59,976

7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 75,397

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 83,235

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 Круг

10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 Круг

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 Круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 Круг

13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 Круг

14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 Круг

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 Круг

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 Круга

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 2 Круга

18. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 2 Круга

Не финишировали: Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

Макс Ферстаппен одержал не самую убедительную победу на «Гран-при Испании». Во время гонки голландец допустил странную ошибку, но технический сход главного соперника по чемпионату и командные приказы из боксов позволили Максу триумфально завершить заезд в Барселоне. Более того, «Ред Булл» и «Феррари» уже сейчас стоит начинать опасаться возрождающийся «Мерседес».

Себастьян Феттель во время пит-стопа. Фото Reuters

Скандал вокруг «Астон Мартин»

Как и ожидалось, перед этапом в Барселоне практически все команды привезли новинки на свои болиды. Лишь в «Хаас» остались без доработок, пообещав улучшить машину только к «Гран-при Франции». А вот обновления «Астон Мартин» стали большой дискуссионной темой в паддоке. Дело в том, что новые боковые понтоны команды Стролла оказались сильно похожи на те, что придумали перед сезоном в «Ред Булл». В «Астон Мартин» отрицали все теории о скопированной концепции, аргументируя это тем, что такой вид понтонов команда создала еще в прошлом году. «Быки» не собираются оставлять эту историю без внимания.

Тем не менее в испанской квалификации «зеленый Ред Булл» разочаровал: Себастьян Феттель и Ленс Стролл не вышли из первого сегмента. «Хаас» без обновлений пробился в третий сегмент сессии: Мик Шумахер показал десятый результат, Кевин Магнуссен — восьмой. Между ними на решетке расположился Даниэл Риккьярдо, а лучшим из остальных стал Валттери Боттас.

После тренировок в Барселоне в стане «Серебряных стрел» появилась надежда, что Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл на доработанном «Мерседес» сразятся за поул в субботу. Однако в квалификации британцы не смогли дотянуться до лидеров: Хэмилтон поставил шестое время, Рассел — четвертое.

Серхио Перес начинал заезд пятым, Карлос Сайнс — третьим, а их напарники сразились за поул. По итогам первой попытки финального сегмента лучшим был Макс Ферстаппен, так как Шарль Леклер допустил ошибку на трассе и развернулся. На последних секундах сессии монегаск успел поставить быстрейшее время квалификации, а у голландца отказала система DRS, и Макс бросил свой круг. Поул-позиция осталась за Леклером.

Карлос Сайнс. Фото AFP

Странные ошибки Сайнса и Ферстаппена

Воскресная жара и нулевая вероятность выпадения осадков — привычные условия для гонки «Формулы-1» в Барселоне. Перед заездом испанские фанаты пребывали не в самом радужном состоянии. Алонсо провалился в квалификации, а из-за замены двигателя ему пришлось стартовать последним. Сайнс же был аутсайдером в борьбе за победу в Барселоне. Испанцы, как и почти весь пелотон, выбрали шины «софт» на старт. Лишь Хэмилтон решился на «медиум».

Бодрое начало заезда осталось за Леклером. Монегаск перекрыл пространство для маневра Ферстаппену и остался лидером после первого поворота. Сайнс провалился на старте, пропустив Расселла с Пересом. Отличный рывок удался пилотам «Хаас». Магнуссен и Шумахер опередили Боттаса с Риккьярдо. На кураже Кевин полез в атаку на Хэмилтона. Риск не оправдался, и гонщики столкнулись в четвертом повороте. Датчанин вылетел в гравий, а британец остался с проколом. Оба гонщика продолжили заезд, но отставали от всего пелотона почти на минуту после вынужденных пит-стопов. Судьи признали столкновение гоночным инцидентом.

Британец остался раздражен действиями Магнуссена. Отличная от других тактика Льюиса провалилась, а причин для появления «спасительной» машины безопасности не было. Хэмилтон попросил команду разрешить ему сойти с дистанции ради сохранения двигателя, но в «Мерседес» не планировали сдаваться так рано.

После резвого старта Шумахер не сумел поддерживать столь быстрый темп и начал терять позиции. Боттас и Риккьярдо вернулись на свои места, а Окон с Норрисом не медлили с прорывом в большие очки. В итоге за место лучшего из остальных спорили Валттери, Эстебан и Ландо, а Мик с Даниэлем выпали из этой группы. Стартовавшему последним Алонсо удался отличный старт, и испанец рассчитывал побороться за очки на финише.

Внезапно спокойствие нарушил Сайнс. Испанца неожиданно развернуло перед входом в четвертый поворот. Выбравшись из гравия, Карлос вылетел из очковой десятки. Раздосадованные болельщики не успели перевести дух, как Ферстаппен допустил идентичную ошибку испанца на первом секторе. Макс вернулся на трассу уже на четвертой позиции, но разгневанный голландец не намеривался долго отсиживаться за парой Расселл — Перес.

Шарль Леклер. Фото Reuters

Драма Леклера

Переса вежливо попросили пропустить Макса вперед, чтобы голландец быстро обошел Расселла и погнался за победой. Мексиканец повиновался, однако Ферстаппен не смог с ходу обогнать Джорджа. Субботние проблемы с DRS дали о себе знать, и голландец лишился своего преимущества. Британец грамотно оборонялся против атак пилота «Ред Булл», а Макс злился из-за невозможности открыть заднее антикрыло. Даже после первой волны пит-стопов Расселл блокировал любую попытку Ферстаппена вернуться на вторую строчку. В итоге голландец перестал упираться и решил тактически переиграть Джорджа, заехав в боксы во второй раз раньше британца на насколько кругов. А Перес, который не отставал от этой группы после первой смены покрышек, не стал долго гоняться с пилотом «Мерседес» и без проблем его прошел.

Многочисленные инциденты и сражения позади Леклера позволили монегаску не думать о соперниках в борьбе за лидерство. Шарль уверенно контролировал темп, а очередная победа была уже в кармане. Однако испанская гонка вновь подарила еще один занимательный сюжетный поворот нынешнего сезона: Леклер пожаловался на проблемы с двигателем. Вскоре Шарль начал терять темп, и команда зазвала лидера заезда в боксы. На пит-лейне его ожидали механики, однако уже без новых покрышек. Команда завезла Леклера в гараж, и монегаск бесславно сошел с дистанции заезда, который был под его полным контролем.

Таким образом, борьба «быков» и Расселла превратилась в сражение за победу. Перес после успешного обгона на Джорджа стал лидером гонки. Британец поехал в боксы и выехал уже позади Ферстаппена. Высокий износ резины в Барселоне вынуждал пилотов совершать большое количество пит-стопов. Макс одним из первых три раза поменял покрышки и перед финальным отрезком заезда оказался позади Переса. Мексиканца вновь попросили уступить позицию лидеру команды. Серхио, пусть и с недовольством, последовал приказу.

Льюис Хэмилтон. Фото AFP

Хэмилтон прорывается в пятерку

На последних кругах теперь уже Макс контролировал ход гонки. Перес поехал в боксы и на свежих покрышках позже поставит лучшее время заезда. Расселл в дальнейшем не смог угнаться за лидерами, а сам британец был вне досягаемости от преследователей. На финише Ферстаппен без интриги забрал победу. Технический сход Леклера не позволил зрителям увидеть главную схватку этого уик-энда, и Макс благодаря триумфу в Испании вышел в лидеры чемпионата. Перес дополнил золотой дубль «Ред Булл», а Расселл заслуженно завоевал подиум.

В схватке за оставшиеся очки также было жарко. Хэмилтон после прокола на старте прорвался в шестерку и боролся за четвертую позицию с Боттасом и Сайнсом. Пилоты «Мерседес» и «Феррари» быстро обогнали гонщика «Альфа Ромео» и позже устроили обоюдное сражение за высокую строчку. Льюис прошел местного любимца, но команда приказала британцу не атаковать на последних кругах из-за риска технического схода. В итоге Сайнс вернул себе четвертое место, Хэмилтон удержался на пятой позиции, а Боттас завершил заезд шестым. Позади этой группы финишировали Окон и Норрис, а Алонсо прорвался с последнего места на девятое. Юки Цунода замкнул десятку.

В следующие выходные состоится домашний для Леклера «Гран-при Монако», где Шарль постарается оправиться после обидного поражения в Испании и не дать Максу еще больше оторваться в чемпионате.