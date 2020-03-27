Жак Вильнев: «С трудом представляю, что «Гран-при Канады» состоится 14 июня»

Чемпион мира 1997 года, бывший канадский гонщик «Формулы-1» Жак Вильнев выразил сомнения в том, что «Гран-при Канады» пройдет в срок. Эксперт связывает это с пандемией коронавируса.

— Мы должны оставаться дома и следовать всем инструкциям, — цитирует Le Journal de Montreal Вильнева. — Есть уже тысячи случаев заражения, и все еще далеко не закончилось. Италия была первой, потом Испания, Франция, Америка может стать следующей. Не хочу показаться паникером, но ситуация может ухудшиться. Гонка в Монреале ознаменовывает начало лета, но в Канаде вся история с вирусом развивается с запозданием, так что я с трудом представляю, что этап в нашей стране пройдет 14 июня. Хорошая новость заключается в том, что подготовку трассы можно отложить — у нас не такая тяжелая ситуация, как в Баку или Монако.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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