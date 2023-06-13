Вольф сожалеет, что не смог подписать контракт с Ферстаппеном в начале его карьеры

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф сожалеет о том, что у него не было возможности подписать контракт с Максом Ферстаппеном в начале его карьеры.

«Я разговаривал с Йосом Ферстаппеном, когда они пришли в мой офис в Брэкли. Это было в 2013 или 2014 году, Макс тогда выступал в картинге, как раз перед переходом в Формулу 3. А потом мы снова поговорили, когда Макс и Йос посетили мой дом в Вене. Мы провели несколько часов, обсуждая его будущее. Сожалею ли я о том, что упустил Макса? Конечно. Но в то время у меня не было такой возможности. У нас было два гонщика, которыми я был очень доволен — Нико и Льюис. И когда Нико ушел в конце 2016 года, Валттери был единственным вариантом, а Макса уже не было на горизонте. Раньше не было большого ажиотажа вокруг Макса, на этом этапе не было ясно, насколько он хорош. Только когда кто-то растет в «Формуле-1» и взрослеет, можно сказать, что он настоящий чемпион мира — выдающийся. До этого у нас был Льюис, Михаэль Шумахер, а до него — Айртон Сенна. Кто следующий? Было ли ясно, что Макс займет эту позицию? Тогда нет», — приводит слова Вольфа ESPN.

Ферстаппен дебютировал в «Формуле-1» в 2015 году в составе «Торо Россо». 25-летний нидерландец стал чемпионом мира в 2021 и 2022 году.