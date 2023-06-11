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Сегодня, 11:18

Российский гонщик Квят не пострадал в аварии в гонке «24 часа Ле-Мана»

Виталий Косик
Корреспондент
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Россиянин Даниил Квят, выступающий в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в классе LMP2, не пострадал в аварии в гонке «24 часа Ле-Мана» во Франции, сообщает официальный Twitter-аккаунт Prema Racing.

«Мы рады сообщить, что Даниил вернулся в боксы, он в порядке. Это самое главное», — говорится в заявлении команды.

После повреждения машины в начале гонки россиянин и его напарники смогли наверстать отставание и подняться на пятое место в классе LMP2, однако на девятом часу Квят вылетел с трассы и врезался в стену. Из-за серьезных повреждений машина не смогла продолжить участие в гонке.

Квят дебютировал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за команду «Prema».

Формула-1
Даниил Квят
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