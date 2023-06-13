Леклер: «Мы должны понять, что происходит с шинами, и чаще помещать их в оптимальное окно»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что команде нужно разобраться с проблемами с шинами перед «Гран-при Канады».

«Мы должны сосредоточиться на себе и постараться понять, что происходит с шинами, и чаще помещать их в оптимальное окно. Постараемся лучше разобраться в этой модификации и максимально использовать ее в следующих гонках. Посмотрим, что получится», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Монегаск завоевал единственный подиум «Феррари» в 2023 году во время выступления на «Гран-при Азербайджана», где он также занял поул-позицию.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 100 очков. В личном зачете Карлос Сайнс находится на шестой строчке (58), а Шарль Леклер — на седьмой (42).

«Гран-при Канады» пройдет с 16 по 18 июня.