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Вольф не знает, останется ли Хэмилтон в «Формуле-1» после 2021 года

01:27
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф пока не знает, продолжит ли Льюис Хэмилтон выступать в «Формуле-1» после 2021 года.

«Льюис способен выступать и дальше, если по-прежнему будет получать удовольствие от гонок, — цитирует Вольфа Autosport. — Он продолжает совершенствоваться, поддерживает себя в отличной физической и психологической форме. Не думаю, что к концу этого года он разучится пилотировать. Но решение за ним».

8 февраля стало известно, что Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на сезон 2021 года.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/67509-oficialno-lyuis-hemilton-prodlil-kontrakt-s-mercedes

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