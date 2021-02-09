Вольф не знает, останется ли Хэмилтон в «Формуле-1» после 2021 года

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф пока не знает, продолжит ли Льюис Хэмилтон выступать в «Формуле-1» после 2021 года.

«Льюис способен выступать и дальше, если по-прежнему будет получать удовольствие от гонок, — цитирует Вольфа Autosport. — Он продолжает совершенствоваться, поддерживает себя в отличной физической и психологической форме. Не думаю, что к концу этого года он разучится пилотировать. Но решение за ним».

8 февраля стало известно, что Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на сезон 2021 года.