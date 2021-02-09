Вольф не знает, останется ли Хэмилтон в «Формуле-1» после 2021 года
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф пока не знает, продолжит ли Льюис Хэмилтон выступать в «Формуле-1» после 2021 года.
«Льюис способен выступать и дальше, если по-прежнему будет получать удовольствие от гонок, — цитирует Вольфа Autosport. — Он продолжает совершенствоваться, поддерживает себя в отличной физической и психологической форме. Не думаю, что к концу этого года он разучится пилотировать. Но решение за ним».
8 февраля стало известно, что Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на сезон 2021 года.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/67509-oficialno-lyuis-hemilton-prodlil-kontrakt-s-mercedes
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