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Полный список пилотов команд «Формулы-1» на 2021 год

14:45
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон продолжит выступать за «Мерседес» в 2021 году. 8 февраля было объявлено о заключении нового контракта между сторонами.

Таким образом, стал известен полный список всех пилотов команд на предстоящий сезон. Британец стал последним гонщиком, который официально заключил договор со своей командой.

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас.

«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес.

«Рено»: Фернандо Алонсо, Себастьян Окон.

«Альфа Ромео»: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци.

«Макларен»: Даниэль Рикьярдо, Ландо Норрис.

«Астон Мартин»: Лэнс Стролл, Себасьян Феттель.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода.

«Хаас»: Никита Мазепин, Мик Шумахер.

«Уильямс»: Джордж Расселл, Николс Латифи.

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