Полный список пилотов команд «Формулы-1» на 2021 год
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон продолжит выступать за «Мерседес» в 2021 году. 8 февраля было объявлено о заключении нового контракта между сторонами.
Таким образом, стал известен полный список всех пилотов команд на предстоящий сезон. Британец стал последним гонщиком, который официально заключил договор со своей командой.
«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас.
«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс.
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес.
«Рено»: Фернандо Алонсо, Себастьян Окон.
«Альфа Ромео»: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци.
«Макларен»: Даниэль Рикьярдо, Ландо Норрис.
«Астон Мартин»: Лэнс Стролл, Себасьян Феттель.
«Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода.
«Хаас»: Никита Мазепин, Мик Шумахер.
«Уильямс»: Джордж Расселл, Николс Латифи.
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