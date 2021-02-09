Риккьярдо надеется на продолжение акций против расизма в «Формуле-1»
01:54
Пилот команды «Макларен» Даниэл Риккьярдо выразил надежду, что в сезоне-2021 в «Формуле-1» продолжатся антирасистские акции.
«Я очень надеюсь, что мы продолжим проводить антирасистские акции, — цитирует Риккьярдо Autosport. — В начале прошлого сезона мне было неудобно говорить на эту тему. Но так всегда, когда ты впервые начинаешь говорить о проблеме расизма, психического здоровья или что-то в этом роде. Это пугает».
В прошедшем сезоне акции против расизма проходили по инициативе действующего чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/67786-rikkardo-nadeyus-chto-my-prodolzhim-provodit-antirasistskie-akcii
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