Виталий Петров считает, что Мазепину будет трудно остаться в «Формуле-1» без прогресса

Экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от первого сезона российского гонщика Никиты Мазепина в королевских гонках.

«У него прогресс есть. Видно, что ему не хватало опыта в начале сезона. Вообще он сталкивался со многими проблемами, правилами, с нарушениями, с особенностями управления машиной. Весь опыт, который Никита обрел за этот год, он реализует в следующем. Его проигрыши в квалификации сейчас не важны. Самое главное сейчас — это гонки, в них лучше чувствуешь машину, больше понимаешь ее. Затем свое умение переносишь на квалификацию. В следующем году Никита должен прибавить. Если прогресса не будет, то ему будет сложно оставаться в «Формуле-1», но после года выступлений всегда идет развитие», — сказал Петров.

По итогам сезона Мазепин не набрал зачетных очков и занял 21-е место в таблице пилотов. Сегодня российский пилот сдал положительный тест на коронавирус и пропустит «Гран-при Абу-Даби».