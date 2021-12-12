Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит «Гран-при Абу-Даби»
Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит последнюю гонку «Формулы-1» в сезоне
11:34
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба американской команды.
Пилот пропустит гонку в рамках «Гран-при Абу-Даби», которая станет последней в сезоне-2021.
«Хаас» не станет заменять Мазепина в связи с условиями регламента «Формулы-1». Таким образом, на гонку выйдут 19 пилотов вместо 20. Мазепин должен был стартовать с последней, 20-й позиции.
There will be no replacement driver in accordance with article 31.1 of the 2021 FIA Formula 1 Sporting Regulations, which prohibits any driver from starting the race who has not taken part in at least one practice session.— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 12, 2021
Гонка в рамках «Гран-при Абу-Даби» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 16.00 (мск).
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