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Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит «Гран-при Абу-Даби»

Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит последнюю гонку «Формулы-1» в сезоне
11:34
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба американской команды.

Пилот пропустит гонку в рамках «Гран-при Абу-Даби», которая станет последней в сезоне-2021.

«Хаас» не станет заменять Мазепина в связи с условиями регламента «Формулы-1». Таким образом, на гонку выйдут 19 пилотов вместо 20. Мазепин должен был стартовать с последней, 20-й позиции.

Гонка в рамках «Гран-при Абу-Даби» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 16.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное