Виталий Петров считает, что Мазепин из-за коронавируса потеряет опыт на трассе в Абу-Даби

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заражении коронавирусом российского гонщика команды «Хаас» Никиты Мазепина.

«У меня такого не было. Накануне гонки в Дубае в 2006 году ночью меня сильно трясло, потом я два дня пролежал под капельницами в госпитале. Но потом все-таки вышел на старт, по здоровью ощущения так себе были. Никита сейчас ни за что не борется, это не титул. Конечно, ему хотелось бы проехаться, самое главное получить опыт наматывания километров, что он потеряет из-за болезни. Но важнее здоровье», — сказал Петров.

Также Виталий Петров высказался о возможных рисках проведения гонки в Абу-Даби из-за выявленного у Никиты Мазепина случая заболевания коронавирусом.

«Неизвестно, когда он подцепил. Мы до сих пор не знаем, как коронавирус проявляется, сразу после заражения или спустя несколько дней. Все пилоты общаются между собой в четверг. После этого дня есть свободное время, возможны пересечения по трассе, а все остальное время идут тренировки, квалификации, поэтому пилоты между собой не встречаются. Невозможно посадить на карантин весь Абу-Даби, каждая команда общается с гостями, со спонсорами», — добавил Петров.

В совместном заявлении «Формулы-1» и команды «Хаас» говорится, что Мазепин сдал два подряд положительных теста на коронавирус, при этом симптомов заболевания у спортсмена нет. Российский пилот завершил свой дебютный сезон в «Формуле-1» досрочно.