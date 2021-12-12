«Гран-при Абу-Даби»: во сколько начало и где смотреть трансляцию решающей гонки

Сегодня, 12 декабря, состоится заключительная гонка сезона-2021 «Формулы-1» — «Гран-при Абу-Даби» на трассе «Яс-Марина». Начало гонки — в 16.00 по московскому времени.

В этой гонке решится судьба чемпиона сезона: у двух пилотов, борющихся за звание чемпиона, равное количество очков. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» набрали по 369,5 балла в нынешнем сезоне.

Расклады на решающий заезд можно прочитать здесь.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит гонку.

За ходом «Гран-при Абу-Даби» можно следить с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Личный зачет пилотов в сезоне «Формулы-1» — 2021 — здесь.