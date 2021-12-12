«Гран-при Абу-Даби»: во сколько начало и где смотреть трансляцию решающей гонки
13:20
Сегодня, 12 декабря, состоится заключительная гонка сезона-2021 «Формулы-1» — «Гран-при Абу-Даби» на трассе «Яс-Марина». Начало гонки — в 16.00 по московскому времени.
В этой гонке решится судьба чемпиона сезона: у двух пилотов, борющихся за звание чемпиона, равное количество очков. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» набрали по 369,5 балла в нынешнем сезоне.
Расклады на решающий заезд можно прочитать здесь.
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит гонку.
За ходом «Гран-при Абу-Даби» можно следить с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Личный зачет пилотов в сезоне «Формулы-1» — 2021 — здесь.
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