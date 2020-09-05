Валттери Боттас: «Завтра можно ждать интересную гонку»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Италии». Он занял второе место. Первым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

«Как и можно было ожидать, борьба вышла плотной, — цитирует Боттаса Motorsport.com. — Но весь уик-энд я еду первым, у меня нет слипстрима ни в каком виде. Разве что в финале квалификации я смог получить от него небольшую выгоду.

Может быть, без слипстрима в целом не так и плохо, но ты ничего не можешь выиграть на прямых. На длинных сериях кругов в пятницу мой темп в сравнении со Льюисом был хорошим, так что завтра можно ожидать интересную гонку».

Гонка состоится 6 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.