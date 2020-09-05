Валттери Боттас: «Завтра можно ждать интересную гонку»
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Италии». Он занял второе место. Первым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.
«Как и можно было ожидать, борьба вышла плотной, — цитирует Боттаса Motorsport.com. — Но весь уик-энд я еду первым, у меня нет слипстрима ни в каком виде. Разве что в финале квалификации я смог получить от него небольшую выгоду.
Может быть, без слипстрима в целом не так и плохо, но ты ничего не можешь выиграть на прямых. На длинных сериях кругов в пятницу мой темп в сравнении со Льюисом был хорошим, так что завтра можно ожидать интересную гонку».
Гонка состоится 6 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/ya-ves-uik-end-edu-pervym-otsutstvie-slipstrima-rasstroilo-bottasa/4869102/