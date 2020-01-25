В «Мерседесе» считают, что смогут заменить Хэмилтона в случае его ухода

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что команда могла бы справиться с уходом Льюиса Хэмилтона. Контракт шестикратного чемпиона мира с «Мерседесом» рассчитан до конца нынешнего года.

— Думаю, ни одна команда не стоит на месте, — цитирует GP Today Вольффа. — Это означает, что всегда будут какие-то изменения. А они дают новые возможности. Конечно, я надеюсь, что наши отношения продолжатся, но это не под моим контролем. Нет сомнений в том, что Льюис является важной опорой для команды. Мы не будем заигрывать с потенциальными новичками, пока у нас есть Льюис. Мы все обсудим с ним. Но я думаю, до тех пор, пока мы можем делать быструю машину и мощный двигатель, у нас будет возможность решать, кто станет ею управлять. И все же никаких сомнений в том, что Льюис — наш приоритет.