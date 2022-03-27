В машине Сайнса возникли неполадки перед стартом «Гран-при Саудовской Аравии»

В машине пилота «Феррари» Карлоса Сайнса возникли неполадки перед стартом «Гран-при Саудовской Аравии», сообщает Motorsport.

Ремонт был связан с необходимостью заменить один из жгутов проводки. Команда заверила, что полностью решила проблему.

Правила «Формулы-1» разрешают механикам продолжать работу с машиной прямо на решетке — вести ее можно до сигнала 10-минутной готовности к старту.

По итогам квалификации Сайнс показал третий результат.