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Сегодня, 19:54

В машине Сайнса возникли неполадки перед стартом «Гран-при Саудовской Аравии»

Иван Шитик
Корреспондент
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В машине пилота «Феррари» Карлоса Сайнса возникли неполадки перед стартом «Гран-при Саудовской Аравии», сообщает Motorsport.

Ремонт был связан с необходимостью заменить один из жгутов проводки. Команда заверила, что полностью решила проблему.

Правила «Формулы-1» разрешают механикам продолжать работу с машиной прямо на решетке — вести ее можно до сигнала 10-минутной готовности к старту.

По итогам квалификации Сайнс показал третий результат.

Феррари
Карлос Сайнс
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