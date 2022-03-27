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Сегодня, 19:48

Мик Шумахер заявил, что его состояние позволило бы ему принять участие в «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер заявил, что его состояние позволило бы ему принять участие в гонке «Гран-при Саудовской Аравии».

В квалификации гонщик попал в серьезную аварию, а болид был полностью разбит. Шумахер не будет принимать участие в гонке.

«Чувствую, что форма позволяет гоняться, но важно сохранить машину и детали перед этапом в Мельбурне. Мы хотим выступить в Австралии. Если, скажем, что-то случилось бы в сегодняшней гонке, мы бы не смогли соревноваться. Конечно, я хочу зарабатывать очки и сделаю это в Мельбурне», — приводит слова Шумахера Motorsport Week.

Гонка в Джидде состоится 27 марта в 20:00 по московскому времени. «Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/03/27/schumacher-fit-to-race-but-prioritising-melbourne/
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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