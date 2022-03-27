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Сегодня, 20:10

На «Гран-при Саудовской Аравии» Хэмилтон побил рекорд Шумахера по числу гонок в составе одной команды

Екатерина Савостина
Корреспондент
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На этапе «Гран-при» «Формулы-1» в Джидде пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера.

Семикратный чемпион мира опередил Шумахера по наибольшему числу гонок, проведенных в составе одной команды. Теперь у Хэмилтона в активе 180 гонок, у Шумахера — 179 в составе «Феррари».

37-летний Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Британец завоевал шесть чемпионских титулов в составе команды за восемь сезонов. Еще один титул он завоевал, будучи пилотом «Макларена».

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-set-to-break-long-standing-schumacher-record
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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