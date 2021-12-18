В «Феррари» рассчитывают выиграть несколько гонок в сезоне-2022

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что рассчитывает на успешное выступление команды в сезоне-2022.

«В следующем году мы должны выступить лучше, мы должны показать, что способны выигрывать. В 2021 году мы так и не смогли одержать победу ни на одном этапе, но в 2022 году мы должны стать более конкурентоспособными и сражаться за первое место на нескольких «Гран-при». Пока трудно сравнивать нас с соперниками, потому что все начинают с чистого листа. На мой взгляд, наша команда работает хорошо, но мы знаем, что и другие тоже сильны. Мы прикладываем все усилия, сезон-2022 — приоритетный для нас, потому что нам нужно реабилитироваться», — приводит Motorsport слова Бинотто.

По итогам сезона-2021 «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 323,5 очка. Старт сезона-2022 «Формулы-1» запланирован на середину марта: с 18 по 20 марта должен пройти «Гран-при Бахрейна».