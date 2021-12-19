Ральф Шумахер: «Мазепину не обязательно быть в «Формуле-1»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о российском пилоте команды «Хаас» Никите Мазепине.

«Мазепин, безусловно, был хорошим пилотом в «Формуле-2». Но в этом году он пошел в неправильном направлении и на самом деле должен заниматься чем-то другим. Ему не обязательно принимать участие в «Формуле-1».

Для Мика было бы лучше, если б рядом был кто-то, кто бы мог ему помочь. Тот, кто вместе с ним мог бы вести команду вперед", — приводит слова Шумахера Speedweek со ссылкой на Sky Sports.

По итогам сезона-2021 «Формулы-1» Никита Мазепин занял 21-е место в общем зачете пилотов, став лидером сезона по числу нарушений пределов трассы.