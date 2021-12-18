Льюис Хэмилтон отписался от «Формулы-1» в социальных сетях

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон отписался от аккаунта «Формулы-1» в соцсетях, сообщает Autosport. В частности, он отменил подписку в Instagram.

Британец занял второе место в чемпионате, уступив пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену. Он выражал недовольство решением организаторов «Гран-при Абу-Даби», которое позволило голландцу обогнать его и стать чемпионом. «Мерседес» подал два протеста на исход гонки, но оба они были отклонены. Появилась информация, что Хэмилтон может уйти из «Ф-1».

Издание также указывает, что Льюис подписан в Instagram на всех пилотов, кроме Ферстаппена.