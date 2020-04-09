В «Альфа Ромео» пошли на временное сокращение персонала

«Альфа Ромео» пошла на временное увольнение персонала в связи с пандемией коронавируса, сообщает Autosport.com со ссылкой на Blick.ch.

По информации источника, команда воспользуется программой поддержки от правительства Швейцарии, согласно которой потерявшие работу из-за коронавируса сотрудники сохранят 80 процентов от зарплаты. На базе «Альфа Ромео» работают больше 500 человек.

Ранее британские команды «Макларен», «Уильямс» и «Рейсинг Пойнт» воспользовались аналогичной программой поддержки от правительства Великобритании.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.