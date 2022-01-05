«Уильямс» выиграл суд у бывшего спонсора на сумму 35 миллионов долларов

«Уильямс» выиграл суд у своего бывшего титульного спонсора Rokit Marketing, информирет law360.com. Сумма компенсации для команды «Формулы-1» должна составить 35,7 миллиона долларов.

«Уильямс» и Rokit Marketing сотрудничали с 2019 года по 2020-й, однако затем — после продажи команды частным инвесторам — соглашение, рассчитанное до конца 2023 года, было расторгнуто.

«Уильямс» обратился в суд, так как инициатором расторжения контракта выступила компания Rokit Marketing. В апреле этого года суд установил компенсацию в размере 27 миллионов долларов. Однако эти деньги «Уильямс» не получил. Тогда иск был направлен в Федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в США, который в декабре вынес решение в пользу команды и повысил сумму компенсации.