Ирина Шейк поздравила Хэмилтона с днем рождения

Российская топ-модель Ирина Шейк поздравила пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с днем рождения. 7 января британцу исполнилось 37 лет.

«Счастливого дня рождения», — написала Шейк в сторис Instagram, выложив совместное фото с Хэмилтоном.

Хэмилтон занял второе место в чемпионате-2021, уступив пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену. Он выражал недовольство решением организаторов «Гран-при Абу-Даби», которое позволило голландцу обогнать его и стать чемпионом. «Мерседес» подавал два протеста на исход гонки, но оба были отклонены.