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Ирина Шейк поздравила Хэмилтона с днем рождения

05:18
Ирина Шейк и Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
Ирина Шейк и Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
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Российская топ-модель Ирина Шейк поздравила пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с днем рождения. 7 января британцу исполнилось 37 лет.

«Счастливого дня рождения», — написала Шейк в сторис Instagram, выложив совместное фото с Хэмилтоном.

Хэмилтон занял второе место в чемпионате-2021, уступив пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену. Он выражал недовольство решением организаторов «Гран-при Абу-Даби», которое позволило голландцу обогнать его и стать чемпионом. «Мерседес» подавал два протеста на исход гонки, но оба были отклонены.

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Сергей Разин все материалы автора
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