«Мы всегда с тобой, Михаэль». «Феррари» поздравила Шумахера с 53-летием

«Феррари» сделала публикацию в официальном Twitter-аккаунте команды в честь 53-летия Михаэля Шумахера.

«Мы все с тобой, Михаэль. Как сегодня, так и всегда», — говорится в посте итальянского коллектива.

Шумахер выступал за «Феррари» с 1996 по 2006 год. В качестве пилота итальянской команды он выиграл 5 чемпионских титулов «Формулы-1» подряд.

В декабре 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние его здоровья.

«Он не умер, но не может общаться». Новые подробности о состоянии Михаэля Шумахера