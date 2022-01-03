«Мы всегда с тобой, Михаэль». «Феррари» поздравила Шумахера с 53-летием
«Феррари» сделала публикацию в официальном Twitter-аккаунте команды в честь 53-летия Михаэля Шумахера.
«Мы все с тобой, Михаэль. Как сегодня, так и всегда», — говорится в посте итальянского коллектива.
We're all with you, Michael.— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2022
Today and all days ?? #essereFerrari ? @schumacher pic.twitter.com/Chmy53QzFc
Шумахер выступал за «Феррари» с 1996 по 2006 год. В качестве пилота итальянской команды он выиграл 5 чемпионских титулов «Формулы-1» подряд.
В декабре 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние его здоровья.
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