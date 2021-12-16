Тото Вольфф: «Мне не интересно общение с Майклом Маси. В ФИА должны подумать, нужно ли с ним работать дальше»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф поставил под сомнение профпригодность нынешнего гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси.

«Мне не интересно общение с Майклом Маси. В ФИА (Международная автомобильная федерация. — Прим. «СЭ») должны подумать и решить, нужно ли работать с ним дальше», — приводит журналист Бен Хант слова Вольффа.

13 декабря сообщалось, что Маси может лишиться своего поста из-за решений в конце заключительной гонки сезона-2021 в Абу-Даби, на последнем круге которой Макс Ферстаппен из «Ред Булл» обогнал Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» и выиграл чемпионский титул. После этапа «Мерседес» подал два протеста на результат гонки, оба протеста были отклонены. «Серебряные стрелы» подали апелляцию на это решение, но сегодня, 16 декабря, сообщили, что отзывают эту апелляцию.