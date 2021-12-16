«Мерседес» отозвал апелляцию на решение стюардов признать победу Ферстаппена

«Мерседес» выступил с заявлением об отзыве апелляции на решение стюардов отклонить протест «серебряных стрел» на победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам «Гран-при Абу-Даби».

«Мы покинули Абу-Даби, не веря в то, что увидели в гонке. Конечно, поражения — это часть гонок, но, когда ты теряешь веру в гонки, это совсем другое. Вместе с Льюисом Хэмилтоном мы осторожно решали, как реагировать на случившееся. Мы всегда следовали любви к нашему спорту и верим, что победы в любых соревнованиях должны быть завоеваны справедливо. Во время гонки в Абу-Даби многие, включая нас, почувствовали, что все сложилось неправильно.

Причина, по которой мы подали протест, заключалась в том, что правила в отношении машины безопасности были применены по-новому, что повлияло на результаты гонки, в которой Льюис лидировал и шел к победе в чемпионате. Мы подали апелляцию в интересах честности в спорте. Мы провели конструктивный диалог с ФИА и «Формулой-1», чтобы внести ясность на будущее, чтобы все команды знали, по каким правилам они гоняются и как эти правила могут быть применены. Мы приветствуем решение ФИА о созыве комиссии, которая проанализирует случившееся в Абу-Даби и постарается обеспечить нас более надежными правилами в плане принятия решений в «Формуле-1». Мы приветствуем и то, что ФИА пригласила другие команды и других гонщиков принять участие в этом.

«Мерседес» будет активно работать, чтобы сделать «Формулу-1? лучше для всех команд и для каждого болельщика, который любит этот спорт так же, как мы. Также мы отзываем свою апелляцию на решение сохранить результаты гонки в Абу-Даби в силе. Наша команда выражает свое уважение Максу Ферстаппену и команде «Ред Булл», а также их достижениям в прошедшем сезоне. Вы сделали борьбу за титул в этом году по-настоящему эпичной. Макс, мы поздравляем тебя и твою команду. Ждем следующего сезона, чтобы снова побороться с вами на трассе. Хоть в личном зачете все закончилось не так, как нам хотелось, мы все равно гордимся тем, какую работу проделала наша команда», — говорится в тексте заявления «Мерседес».

Team Statement — Abu Dhabi Grand Prix pic.twitter.com/tgrBjrNkcz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 16, 2021

Перед «Гран-при Абу-Даби» у Хэмилтона и Ферстаппена было одинаковое количество очков. Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и впервые в карьере выиграл чемпионский титул. Сразу после гонки «Мерседес» подал два протеста. Один из протестов касался возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Стюарды отклонили эти протесты, а Ферстаппен сохранил звание чемпиона мира.

Сегодня, 16 декабря, в Париже состоится гала-вечер, на котором Макса Ферстаппена официально наградят титулом чемпиона мира.