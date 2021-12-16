Хорнер рассказал, что Вольфф поздравил его с победой Ферстаппена

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что босс «Мерседес» Тото Вольфф поздравил его с победой Макса Ферстаппена в чемпионате «Формулы-1».

«Я хотел встретиться с Тото после гонки. Но его нигде не было. Увидел только исполнительного директора «Мерседес» Ола Калениуса, который поздравил меня.

Потом Тото прислал мне сообщение, в котором поздравил нас с победой в чемпионате среди пилотов. Я же поздравил его с победой в чемпионате конструкторов и напомнил ему, что именно там платят деньги, а не пилотам, и на этом все закончилось. С тех пор я не слышал его и не разговаривал с ним», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

16 декабря стало известно, что «Мерседес» отозвал апелляцию на решение стюардов отклонить протест «серебряных стрел» на победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам «Гран-при Абу-Даби».

Первый протест касался обгона Ферстаппеном Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Оба были отклонены.