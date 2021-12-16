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Льюис Хэмилтон и Тото Вольфф пропустят церемонию вручения чемпионского титула и Кубка конструкторов

14:47
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и руководитель «серебряных стрел» Тото Вольфф пропустят торжественную церемонию по итогам сезона-2021 «Формулы-1», которая состоится сегодня в Париже, сообщает журналист Адам Купер.

В рамках церемонии в Париже состоится вручение чемпионского титула в личном зачете гонщику «Ред Булла» Максу Ферстаппену. Также на мероприятии будет вручаться Кубок конструкторов, который по итогам года выиграл «Мерседес». Награду получит технический директор команды Джеймс Эллисон.

Сегодня, 16 декабря «Мерседес» объявил, что отзывает свой протест по поводу итогов заключительной гонки сезона в Абу-Даби, на последнем круге которой Ферстаппен выиграл титул у Хэмилтона.

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Иван Торопцев все материалы автора
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