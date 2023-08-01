Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:32

Сын Ральфа Шумахера считает, что Мазепин плохо повлиял на карьеру Мика в «Ф-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын экс-пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера, считает, что российский пилот Никита Мазепин негативно повлиял на карьеру его двоюродного брата Мика Шумахера.

Мазепин и Шумахер вместе выступали за «Хаас» в сезоне-2021.

«Проблема Мика заключалась в том, что у него не было конкуренции с его напарником Никитой Мазепиным в дебютный год. Оба были новичками, и Мазепин, над которым он доминировал, не был эталоном. Молодому гонщику это крайне важно для развития. Только на второй год у него появился сильный напарник в лице Кевина Магнуссена», — приводит слова Давида Sport1.de.

24-летний Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. На данный момент он является резервным пилотом команд «Макларен» и «Мерседес».

31 июля Европейский суд юстиции вынес второе временное постановление, которое приостанавливает санкции в отношении российского гонщика Никиты Мазепина. Ему сохранили право на въезд в ЕС для переговоров с командами «Формулы-1» и участие в других соревнованиях.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.

Никита Мазепин. Система Евросоюза сломалась на деле Мазепина. С него сняли часть санкций
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
Никита Мазепин
2
1
Читайте также
«Спартак» победил «Балтику» благодаря голам Бонгонды и Промеса
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Песков прокомментировал планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адвокаты Мазепина прокомментировали победу гонщика в суде ЕС
Новости
RSS RSS
Все новости