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Сегодня, 14:09

Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении Никиты Мазепина

Руслан Минаев
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Европейский суд юстиции вынес второе временное постановление, которое приостанавливает санкции в отношении российского гонщика Никиты Мазепина.

«В новом раунде [разбирательств] суд снова поддержал Никиту Мазепина, поскольку сохраняется необходимость в принятии временных мер для предотвращения серьезного и непоправимого ущерба спортсмену. Совет ЕС не представил убедительных доказательств обратного. Никита Мазепин сохраняет право на въезд в ЕС для переговоров с командами «Формулы-1» и участия в других соревнованиях», — цитирует ТАСС представителя команды гонщика.

Отмечается также, что Мазепин может получать доход от гоночной деятельности и вести переговоры со спонсорами.

В конце апреля фонд Мазепина «Мы выступаем как один» призвал Баха выступить за отмену действующих в отношении российских спортсменов ограничений по допуску к зарубежным соревнованиям.

В 2022 году Мазепин стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов.

Мазепину запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Также гонщику воспрещен въезд на территорию Королевства.

Источник: ТАСС
Никита Мазепин
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