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Сегодня, 12:34

Источник: «Феррари» договорилась о продлении контракта с Леклером

Иван Торопцев
Корреспондент
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Шарль Леклер.
Фото AFP

«Феррари» согласовала продление контракта с пилотом Шарлем Леклером, сообщает Funo Analisi Tecnica.

По данным источника, итальянская команда подпишет соглашение с монегаском по схеме «2+3». При этом в «Феррари» еще не определились с решением по другому гонщику — Карлосу Сайнсу, чей контракт действует до конца июня 2024 года.

Шарль Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года. После 12 этапов сезона-2023 пилот занимает пятое место в личном зачете «Формулы-1» с 99 очками.

Нынешний контракт 25-летнего спортсмена рассчитан до конца июня 2024 года.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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