Суд отклонил иск жителей города к организаторам «Гран-при Майами»

Судья окружного суда Майами Алан Файн заявил, что не будет препятствовать проведению «Гран-при» на стадионе Хард-Рок после того, как жители выразили беспокойство по поводу шума.

Как сообщает Miami Herald, Файн сказал, что жители могут избежать возможного шума надев беруши или оставаясь в помещении. Также судья добавил, что представленные жителями доказательства об уровне шума «весьма сомнительны».

Также Алан Файн заявил, что иск жителей может быть рассмотрен после «Гран-при Майами». Во время гонки этого года представители жителей города и стадиона могут провести свои собственные замеры уровня шума, чтобы обосновать будущие аргументы в суде.

Формально, у организаторов «Гран-при Майами» еще нет официального разрешения городских властей на проведение мероприятий.

Пятый этап сезона-2022 «Формулы-1» в Майами пройдет с 6 по 8 мая.