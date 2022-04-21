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Сегодня, 10:08

Суд отклонил иск жителей города к организаторам «Гран-при Майами»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Судья окружного суда Майами Алан Файн заявил, что не будет препятствовать проведению «Гран-при» на стадионе Хард-Рок после того, как жители выразили беспокойство по поводу шума.

Как сообщает Miami Herald, Файн сказал, что жители могут избежать возможного шума надев беруши или оставаясь в помещении. Также судья добавил, что представленные жителями доказательства об уровне шума «весьма сомнительны».

Также Алан Файн заявил, что иск жителей может быть рассмотрен после «Гран-при Майами». Во время гонки этого года представители жителей города и стадиона могут провести свои собственные замеры уровня шума, чтобы обосновать будущие аргументы в суде.

Формально, у организаторов «Гран-при Майами» еще нет официального разрешения городских властей на проведение мероприятий.

Пятый этап сезона-2022 «Формулы-1» в Майами пройдет с 6 по 8 мая.

Источник: https://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article260590622.html
Формула-1
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