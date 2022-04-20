Валттери Боттас рассказал о совместной работе с Чжоу Гуаньюем

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о работе со своим напарников Чжоу Гуаньюем, для которого это дебютный сезон в «Формуле-1».

«Все происходит довольно естественно. Иногда я пытаюсь понять, в чем у новичка могут возникнуть проблемы. Если я вижу, что у него трудности, то стараюсь поделиться мнением. Но Чжоу тоже очень хорошо себя проявляет — всегда спрашивает, если в чем-то не уверен, так что мне очень легко дать ему честный ответ и поделиться опытом.

Кроме того, он очень быстро учится. Конечно, я понимаю, что чувствует гонщик, когда проводит свою первую квалификацию, первый старт и все остальное. Но в определенном смысле на Чжоу никто не давит. Он прогрессирует, так что все отлично», — приводит слова Боттаса The Race.

В личном зачете пилотов Боттас занимает 10-е место, имея в активе 12 очков. А Чжоу идет на 15-й позиции, набрав одно очко.