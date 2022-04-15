В суде будет рассматриваться новый иск к организаторам «Гран-при Майами»

В суде будет рассматриваться новый иск к организаторам «Гран-при Майами», сообщает Miami Herald.

В иске жителей Майами-Гарденс во главе с Бетти Фергюсон, бывшим комиссаром округа, речь идет о превышении уровня шума, который «принесет серьезные неудобства и физический вред жителям».

Решение должно быть принято в начале следующей недели, хотя судья окружного суда Алан Файн недоволен тем, что его придется выносить в столь сжатые сроки.

Формально, у организаторов «Гран-при» еще нет официального разрешения городских властей на проведение мероприятий.