Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:10

Старт спринт-квалификации на «Гран-при Бельгии» отложен на неопределенный срок из-за дождя

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болид Валттери Боттаса на трассе в Спа.
Фото Reuters

Начало спринт-квалификации на «Гран-при Бельгии» отложено на неопределенный срок из-за дождя.

Сессия должна была начаться в 13.00 по московскому времени, но дирекция гонки считает, что в данный момент еще рано выпускать болиды на трассу из-за погодных условий.

В случае, если спринт-квалификацию не удастся провести, стартовая решетка спринт-гонки будет определена на основе результатов основной квалификации, которая состоялась в пятницу. При этом положение пилотов на старте будет без учета штрафов — при таком раскладе Макс Ферстаппен («Ред Булл») стартует с первого места, а Кевин Магнуссен («Хаас») — с 13-й строчки.

Из-за штрафов Ферстаппен будет стартовать с шестой позиции в основной гонке в воскресенье (он получил +5 позиций из-за замены коробки передач), а Магнуссен — с 16-й (+3 позиции за блокировку Шарля Леклера в квалификации).

Спринт-гонка в рамках «Гран-при Бельгии» состоится в субботу, 29 июля и начнется в 17.30 по московскому времени. Основная гонка пройдет в воскресенье, 30 июля, ее начало запланировано на 16.00 (мск).

Формула-1
0
Читайте также
Украинская теннисистка Ястремская потребовала наказать россиянку Андрееву за лайки в соцсетях
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
В США заявили о двух плохих вариантах для Зеленского после провала контрнаступления
Юрист рассказал о способах получить страховую пенсию при отказе в ней
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магнуссен потеряет три позиции на «Гран-при Бельгии» за блокировку Леклера в квалификации
Новости
RSS RSS
Все новости